Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Renntag des RV Hatzenbühl gewinnt Joshua Asel den großen Straßenpreis der Sparkasse Südpfalz. Er wusste genau, wo er antreten würde, wenn es zum Sprint kommt. Am Sonntag tritt er in Dahn an.

Vier Mann sprinteten um den Sieg beim großen Straßenpreis der Sparkasse Südpfalz in Hatzenbühl. Joshua Asel vom Team Möbel Ehrmann gewann ihn vor Martin Lemme.