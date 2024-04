Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drama-Queens in Bellheim. Bei den Emotionen auf Tigerinnen-Seite geht fast unter, dass Gegner FSG Ketsch/Friesenheim mit seinem 32:28-Sieg den Titelgewinn in der Oberliga klargemacht hat. Viele Spielerinnen brechen nach dem letzten Saisonheimspiel in Tränen aus.

In der letzten Viertelstunde haben sie sich ausgepowert im letzten Heimspiel dieser Runde in der Handball-Oberliga der Frauen, Gegner FSG Ketsch/Friesenheim II hat einen großen Vorsprung gerade so über