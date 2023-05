Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Vierteljahr, nachdem sein Clubhaus brannte, veranstaltet der MSC Ramberg die 40. Rallye SÜW mit dem Zentrum bei sich zu Hause. Die sechs Wertungsprüfungen werden auf drei bewährten Strecken gefahren. Der Kreis der Favoriten ist groß.

Über 120 Fahrzeuge starten am Samstag zur Rallye „Südliche Weinstraße“. Erstmals in der langen Geschichte dieser Rallye ist das Rallyezentrum am Sitz des ausrichtenden