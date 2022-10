120 Fußball-Fans sind am Samstag der Einladung von Hans-Joachim Toews gefolgt und haben in Gleiszellen im Weingut Wissing am DFB-Fanclub-Sektionstreffen teilgenommen. „Die Veranstaltung war gut wie immer. Es waren nicht so viele Fans da wie sonst, was auch an Corona lag“, sagte der Fanclub-Beauftragte Hans-Joachim Toews, auf dem Bild im Gespräch mit Marco Haber, früher unter anderem Spieler beim 1. FC Kaiserslautern und seit 1. August 2020 Chef der Talentsichtung und Kaderplanung im Nachwuchsbereich von 1860 München. Fans kamen nicht nur aus der Pfalz und dem Saarland, sondern auch aus Oslo, der Schweiz, Hannover und Bielefeld. Neben der traditionellen Tombola diskutierten die Fußball-Fans über die kommende Weltmeisterschaft in Katar. Ein einheitliches Bild ergab sich dabei nicht. „Es war ein Hin- und Her. Der eine sagt ja, der andere sagt nein“, berichtete Toews, der mit 45 Mann zur Weltmeisterschaft fährt.