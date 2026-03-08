Der FC Kandel beendet die Partie in Bad Kreuznach mit sieben Feldspielern und verliert. Joker Hochdörffer sieht „Rot“, Thiede Gelb/Rot, Özcelik bekommt eine Zeitstrafe.

Zwei Serien haben nach dem 3:2 (1:2)-Sieg der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Bienwald Kandel Bestand: Die Gastgeber kamen zum sechsten Heimdreier in Folge, die Südpfälzer haben in sechs Auswärtsspielen in Folge nicht gewonnen.

Bei einer indiskutablen Schiedsrichterleistung haben sich die Löwen die Niederlage selbst zuzuschreiben. In der dritten Minute köpfte Matti Rieß nach Ecke von Edis Sinanovic unbedrängt zum 1:0 ein. Nach einer Viertelstunde prallten Sebastian Baumann (SGE) und Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik mit den Köpfen zusammen, die Partie war eine halbe Stunde unterbrochen. Baumann musste ins Krankenhaus, Özcelik spielte mit Druckverband weiter. Gleich nach der Unterbrechung sorgten Renaldo-Doru Balasa und Özcelik für die schmeichelhafte Kandeler 2:1-Pausenführung.

Rote Karte für Hochdörffer

Erst wenige Sekunden auf dem Feld, sah Kandels Joker David Hochdörffer nach einem Foul an David Molnar Gelb. Nach zwei Minuten zitierte Referee Robin Schulze zunächst Kandels Kapitän Pascal Thiede und danach Hochdörffer über das halbe Feld zu sich, nahm die Entscheidung zurück und zückte „Rot“.

Nach einer Stunde glich Malik Schäfer aus. Fünf Minuten später sah Thiede nach Foul am bärenstarken Levi Mukamba die Ampelkarte. Nun rückte der eingewechselte Torjäger Deniz Darcan in den Fokus. Nach einem Distanzschuss von Daniel Pflüger staubte er zum 3:2-Siegtreffer ab (85.), danach setzte er einen an ihm verschuldeten Strafstoß an den Außenpfosten. Özcelik bekam noch eine Zeitstrafe wegen Reklamierens.

Liginger: Werden Leistung aufarbeiten

SGE-Trainer Thorsten Effgen: „Wir haben eine großartige Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Ich hätte den Dreier gerne unter anderen Umständen geholt. So hat es ein Geschmäckle, weil der Schiedsrichter mit zunehmender Spieldauer den Überblick verlor.“ Kandels Christian Liginger: „Unsere schlechte Leistung werden wir mit klaren Worten aufarbeiten. In Unterzahl war es natürlich auch sehr schwer.“