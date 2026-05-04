Herxheim wird wohl der Startort einer Etappe bei der Deutschlandtour im August 2026. Der Kreis bestätigt das, die Ortsgemeinde verweist auf Gespräche.

Die Deutschlandtour kommt im August 2026 in die Pfalz – das ist bekannt. Offenbach ist am 21. August Zielort der zweiten Etappe. Doch der Kreis Südliche Weinstraße hat höchstwahrscheinlich noch einen Auftritt als Gastgeber: Landrat Dietmar Seefeldt gab kürzlich am Rande einer Sitzung des Sportstättenbeirats in Landau eher in einem Nebensatz bekannt, dass Herxheim einen Tag später, am Samstag, 22. August, Startort der dritten Etappe ist.

Streckenverlauf teilweise bekannt

Das Ziel der „Herxheimer Etappe“ liegt dann erneut in der Pfalz: Die Etappe endet in Bad Dürkheim. Die Strecke verläuft wohl teilweise durch den Pfälzerwald, auch über Johanniskreuz und durch das Elmsteiner Tal soll das Fahrerfeld rollen. Diese Abschnitte hatte der Kreis Bad Dürkheim bereits auf seiner Homepage geteilt. Die exakten Streckverläufe sind noch in Planung. Neu ist nun der zweite Etappenort im Kreis Südliche Weinstraße. Wo der Startschuss in Herxheim fallen könnte, das ist noch unklar.

Aus dem Herxheimer Rathaus fehlt noch die Bestätigung. Sven Koch, Bürgermeister der Ortsgemeinde, wollte zur Bekanntgabe Herxheims als Startort auf RHEINPFALZ-Anfrage noch nichts sagen und verwies auf laufende Gespräche mit den Veranstaltern der Deutschland-Tour.

Von Bad Orb über die Pfalz nach Schwäbisch Hall

Auftakt der Tour ist am 19. August im hessischen Bad Orb. Von dort geht es nach Schwäbisch Hall und dann in die Pfalz. Das Ziel liegt in Heilbronn am 23. August.

Bereits 2024 war die Deutschlandtour in der Pfalz zu Gast. Damals war Annweiler am Trifels Startort. Über die Kalmit und weiter durch den Pfälzerwald ging es nach Saarbrücken zum Abschluss der Tour.