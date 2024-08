Jochen Glas aus Maikammer ist regionaler „Kümmerer“ des Charity-Vereins „Vor-Tour der Hoffnung“, der am Sonntag den Streckenabschnitt der Deutschland-Tour hinauf zur Kalmit für die Radprofis unvergesslich machen will.

Der 49-jährige Immobilienkaufmann und Radsportbeauftragte im ADAC kündigt Live-Programm mit Bühne, lauter Musik, etwas vom Grill und Schorle ab 11 Uhr an der „600-Meter-Kuppe“, der Abzweigung zum Kalmithaus an. Die erste Bergwertung steht an für die 19 Rennställe und das deutsche Nationalteam, die auf der letzten Etappe der Deutschland-Tour nach Saarbrücken unterwegs sein werden. Die Preise für den an dieser Stelle Ersten, Zweiten und Dritten, die am Zielort übergeben werden: je ein Dubbeglas. Vergoldet, versilbert oder kupfern.

Prominente Mitstreiter

Prominente Menschen kommen zusammen: Markus Merk (62), dreimal Fußball-Weltschiedsrichter des Jahres, werde seine Meinung zum „spanischen Handballtor“ bei der Fußball-EM kundtun. Udo Bölts (58), der von 1992 bis 2003 die Tour de France gefahren ist und immer das Ziel erreichte, werde über seine Erlebnisse plaudern. Martin Seiler, SWR-Moderator, berichte über seine Radsportkarriere bei der „Vor-Tour der Hoffnung“, so Glas. Christian Englert, im Juli Gewinner des Nordkap-Tarifa-Radrennens, werde erwartet, Christoph Fuhrbach, ehemaliger Höhenmeterweltrekordhalter (gut 21.000 Höhenmeter in 24 Stunden mit dem Rad), der über sein nächstes Abenteuer berichte. Laura Götze, die Pfälzer Weinprinzessin, „wird uns in charmanter Art das Dubbeglas und dessen Inhalt erklären“.

Bergwertung um 13.13 Uhr

Am 7. September ist der 33. Kalmit-Klapprad-Cup. Was der Veranstalter des Cups am Sonntag anbiete, „da müssen wir uns überraschen lassen“, so Glas. Die Stimmung wird den Höhepunkt erreichen, wenn die Radprofis vorbeikommen. Um 12.59 Uhr werden diese in Edenkoben erwartet. Kalmit-Bergwertung: bei Tempo 44 km/h des Feldes um 13.13 Uhr. Glas erwartet auch den SÜW-Landrat, der mit Sondersignal zum Gipfel komme. Für alle anderen gilt: Die Strecke ist gesperrt. Bis gegen 14 Uhr. Alle Erlöse gingen an den Charity-Verein, teilte Jochen Glas mit. Ziel des Vereins: verstärkte Anstrengungen in der Krebsforschung und die pflegerische und psychosoziale Betreuung krebskranker, notleidender und hilfsbedürftiger Kinder.