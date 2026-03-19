SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und Ortsbürgermeister Simon Wingerter haben schon ihre Einschätzung gegeben. Offenbach wird Zielort einer Etappe der Deutschland-Tour sein.

Im August 2024 startete die vierte und letzte Etappe der Deutschland-Tour in Annweiler und streifte mehrere Dörfer in der Südpfalz. In diesem Jahr kehrt das bedeutendste deutsche Radrennen zurück – diesmal nach Offenbach. Landrat Dietmar Seefeldt und Offenbachs Ortsbürgermeister Simon Wingerter haben schon ihre Einschätzung gegeben.

Am Freitag, 21. August, wird die zweite Etappe der Rundfahrt ihr Ziel in Offenbach erreichen. Vermutlich wird die dritte Etappe in der Nähe loslegen. Die beiden Männer sind sich einig: Für die Südliche Weinstraße bedeutet die erneute Einbindung nicht nur Aufmerksamkeit im Spitzensport, sondern auch Impulse für Tourismus und regionale Entwicklung. Beide erklären: „Wir sind stolz, die aufstrebende Ortsgemeinde und unsere einzigartige, gastfreundliche Urlaubsregion dem bundesweiten Publikum zu präsentieren. In sportlicher und touristischer Hinsicht werden wir vom Großereignis profitieren und freuen uns auf viele Gäste.“ Die erneute Einbindung der Südlichen Weinstraße zeige, welches Potenzial die Urlaubs- und Genussregion auch als Gastgeberin sportlicher Großveranstaltungen besitzt.

Am Samstag, 22. August, führt die dritte Etappe weiter nach Bad Dürkheim. Das erste Etappenziel und Start zur zweiten Etappe ist in Schwäbisch Hall. Die Tour soll in Heilbronn enden.