Was für eine Wendung: Der TV Bad Bergzabern landet „wie im Rausch“ den für den Liga-Verbleib dringend benötigten Sieg bei der SG TV Dürkheim/BI Speyer II.

Mit der besten Saisonleistung gewann der TV Bad Bergzabern mit 91:71 (48:33)-Sieg bei der SG TV Dürkheim/BI Speyer II. Er war zuvor ohne Erfolgserlebnis in der Rückrunde gewesen.

„Unser bestes Spiel. Mit dem Sieg haben wir alles wettgemacht. Zehn Niederlagen zuvor zählen jetzt nichts mehr. Rechtzeitig haben wir alles gerade gerückt. Ich bin überglücklich, das in meinem allerletzten Match erlebt zu haben“, freute sich Philipp Behrendt. „Wir haben wie Männer gespielt. top verteidigt und gereboundet, als Team aufgetrumpft und an den Liga-Verbleib geglaubt.“

Frühe Führung

Die nicht wieder zu erkennenden TVB-Cracks zauberten eine 25:6-Serie in der Anfangsphase aufs Parkett. Diese frühe Führung stärkte das Selbstbewusstsein von Bergzaberns Basketballern, die über sich hinauswuchsen und defensiv wie offensiv den Favoriten vor große Probleme stellten.

Zu Beginn des zweiten Viertels hatte der TVB den Vorsprung auf 32:10 ausgebaut. Phasenweise führten die TVB-Korbjäger noch höher – wie beim 41:64 im dritten Durchgang oder 56:80 im letzten Viertel. Die Spielgemeinschaft konnte phasenweise leicht verkürzen, doch der TVB behielt mit hartnäckig geführten Zweikämpfen und einem disziplinierten und hocheffizienten Zusammenspiel das große Ziel fest im Fokus.

Der SG-Trainer: Gegner liegt uns nicht

Bemerkenswert: Die Gastgeber hatten mehrere der in der Zweiten Liga eingesetzten Spieler dabei. „Bergzabern landete den letzten Sieg im Dezember gegen uns. Unserer jungen Truppe liegt dieser Gegner nicht mit den erfahrenen, physisch starken Spielern unter den Körben. Der TVB zeigte den größeren Willen, entfachte Riesen-Ehrgeiz und war die bessere Mannschaft“, zeigte sich der spanische SG-Trainer Carlos Hidalgo Guijo als fairer Verlierer. „Wir trafen unsere Würfe nicht von den Außenbahnen und kamen zu wenig ins Laufen und Passen. Wir fanden einfach keinen Rhythmus.“ Dass zwei Spieler fehlten, sei keine Entschuldigung: „Das war eine schwache Vorstellung von uns.“

Frei aufgespielt

TVB-Spielertrainer Jeremy Black war „happy“: „Ich bin super-stolz auf die Jungs. Weil wir in einer schweren Zeit komplett bei uns blieben, an uns bis zuletzt glaubten und große Energie aufs Feld brachten. Es stimmte im entscheidenden Match alles. Mit perfekter Einstellung in der Abwehr und im Angriff sowie einer ganz starken Teamleistung.“

Andrej Schmid ging angeschlagen aufs Feld und avancierte zum Topscorer des Spiels, inklusive sicherer Hand von der weiten Position mit fünf Dreiern: „Eigentlich hatte uns jeder abgeschrieben. Während letzte Woche großer Druck herrschte, jeder den Sieg von uns erwartete und wir gefühlt schon seit Wochen immer gegen uns selbst verlieren, spielten wir dieses Mal komplett frei auf. Weil wir nach so langer erfolgloser Zeit als Underdog nichts mehr zu verlieren hatten. „Wir waren endlich frei im Kopf.“ Auch Viktor Reimisch trumpfte groß auf und strahlte: „Wir alle schalteten unseren Kopf einfach aus und harmonierten sehr gut auf dem Feld. Jeder konzentrierte sich auf seine Rolle und erfüllte seine Aufgabe. Es funktionierte richtig gut im Team - einfach großartig,“

So spielte der TVB: Schmid (27 Punkte), Reimisch (19), Black (15), Behrendt (11), Wroblewski (10), Tübel (6), Schmitz (3), Bergmann, Reisberger.