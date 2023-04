Keine vier Monate nach seiner Vorstellung als neuer Trainer ist Stephan Homuth Geschichte beim Fußball-Landesligisten SV Rülzheim. „Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit fünf Mitgliedern des Vorstands. Wir haben uns im Guten getrennt. Die kurzfristigen sportlichen Ziele waren realistisch gesehen nicht mehr erreichbar. Deshalb sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser ist, wenn ich den Weg für einen möglichen Neuanfang frei mache“, sagte Homuth auf Nachfrage zur RHEINPFALZ. In die Bresche springt Adrian Cebulla. Er hatte in der Winterpause als Spielertrainer die zweite Mannschaft übernommen, die nun aus der A-Klasse Süd abgemeldet worden ist. Dies bestätigte Staffelleiterin Monika Zluga. Cebulla ist der sechste Trainer in Rülzheim in einem Jahr – nach Andreas Backmann, Patrick Brechtel, Sahin Pita, Dominik Jäger und Homuth.