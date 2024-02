Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Konzentration scheint in diesem Sport das Wichtigste zu sein. Immer wieder üben 15 junge Leute mit drei Trainern in der BBS-Halle in Landau Bewegungen ein. Keiner soll sich verletzen. Wer ein Turnier fechten will, muss erst seine Reife nachweisen.

Mit einer Runde Hockey wärmen sich die Sportler auf. 15 Kinder und Jugendliche jagen dem Ball nach. Lucia aus Annweiler ist die Jüngste. „Eigentlich bin ich schon fünf Jahre hier“,