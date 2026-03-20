Die Südpfalz-Saison beginnt in Bellheim. 66 Fahrer starten im Eliterennen. Dem Mann, der sich um die Meldelisten kümmert, gehört Startnummer 1. Der Jedercup hat Premiere.

Für die meisten Radsportler ist das Frühjahrskriterium des RC Silber-Pils Bellheim das erste Rennen nach einem halben Jahr. Gut 350 Anmeldungen in allen Altersklassen verzeichnet der Verein. Eine Rennserie feiert am Sonntag auf der einen Kilometer langen Runde im Industriegebiet Waldstückerring Premiere.

„Wir sind mega zufrieden mit der Resonanz im Vorfeld“, sagt Marc Dörrie vom Veranstalter, der sich um die Meldelisten kümmert und schon frühmorgens an der Startnummernausgabe sitzen wird. Im Eliterennen startet er mit der Nummer 1 im grünen Bellheimer Trikot auf dem schnellen rechteckigen Kurs.

Patrick Lechner fährt nicht mehr

Mit dabei sind zwei südpfälzische Mannschaften. Beim Herxheimer Team Bike Aid Südliche Weinstraße, Nachwuchsteam des saarländischen Continental-Teams Bike Aid, standen die Zeichen im vergangenen Jahr mehr auf Abschied. Teamchef Patrick Lechner musste die Organisation ab Mai alleine schultern, nachdem sein Mitstreiter abgesprungen war.

„Zum Glück haben sich zwei weitere Partner gefunden, damit wir es wieder auf mehrere Schultern verteilen können. Allein hätte ich das nicht geschafft und auch gar nicht gewollt“, sagt Lechner, der beim Profiteam von Bike Aid als Sportlicher Leiter fungiert. Selbst fahren wird er nicht mehr. Zu aufwendig. „Ich habe es jetzt auch lange genug gemacht. Mit meinen Aufgaben bei Bike Aid sowie meinem Vollzeitjob bin ich sowieso mehr als ausgelastet“, sagt der 37-jährige Head of Marketing beim Speichenhersteller One-K Wheels in Freinsheim. „Ich freue mich darauf, auch mal andere Sachen machen zu können. Ohne im Hinterkopf zu haben, jetzt noch drei, vier Stunden trainieren zu müssen. Oder auch mal ohne schlechtes Gewissen eine Woche gar nicht zu trainieren.“

Was kann Joshua Asel?

Im 66 Fahrer starken Eliterennen wird es schwer werden, den Seriensiegern vom RSC Kempten mit Vorjahressieger Dario Rapps die Stirn zu bieten. Sie haben sich unter anderem mit Cedric Abt vom Continental-Team Lotto Kern-Haus verstärkt, Exprofi Michael Schwarzmann, ein Ur-Kemptener, wird in wenigen Wochen dazustoßen. Altmeister Andreas Mayr warnt vor der Konkurrenz. Speziell Topsprinter Joshua Asel zollt er großen Respekt: „Der braucht ja eigentlich gar kein Team, kann sich an jedes Hinterrad saugen. Ihn müssen wir in Schach halten“, so der 42-Jährige.

Bei Asels Team Möbel Ehrmann aus Roschbach ist die Stimmung gut. Teamchef Günther Danner sieht die Platzierung am Sonntag sekundär: „Für meine Jungs gilt es in erster Linie, dass sie sich als Einheit präsentieren und vor allem nicht stürzen. Das Jahr ist noch lang“, so Danner, dessen Team im Jahr 2025 elf Siege einfuhr. Kai Hliza, Paul Schwartz und Julien Meyers sind ausgeschieden. Neu dazu kamen Yannick Hund und Max Märkl, der zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Seit der U11 gehört der 22-Jährige, der vom Continental-Team Storck – Metropol Cycling kommt, zum RV Roschbach. „Zu den Ehrmännern habe ich damals schon hochgeschaut. Da war es für mich auch immer klar, dass ich mal hier fahren will, sollte es höherklassig nicht mehr weitergehen“, so Märkl. „Es hat schon im Trainingslager gut harmoniert. Wenn wir mit Spaß bei der Sache sind, kommen die Erfolge von alleine.“

Erster Rennstart um 9.30 Uhr

Für den erstmals ausgetragenen Jedercup, eine Rennserie für Hobbyfahrer ohne Lizenz, gab es 37 Meldungen. „Mehr, als ich mir erhofft habe“, freut sich Initiator Marc Dörrie.

Zeitplan: 9.30 Uhr: Masters 2,3,4 (40 km); 10.45 Uhr: Schüler U11 und U13 (10); 11.20 Uhr: Schülerinnen und Schüler U15, weiblich U17 (20); 12 Uhr: Jugend männlich U17, Juniorinnen U19 und Elite Frauen (35); 13 Uhr: Amateure und Junioren U19 (60); 14:45 Uhr: Jedermann (30); 15.45 Uhr: Hobby U11 (2); 16.05 Uhr: Continental-Teams und Elite-Amateure (80).