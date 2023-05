Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Spiel beim VfR Baumholder steigt der FC Bienwald Kandel am 7. August in die Verbandsligasaison ein. Trainer Marco Weißgerber präsentiert viele junge Spieler in seinem Kader, der kleiner geworden ist. Hängt es von ihnen ab, ob ein schlechter Start vermieden werden kann?

Der FC Bienwald Kandel geht in seine dritte Saison in der Fußball-Verbandsliga Südwest nach dem Wiederaufstieg 2020. Mit dem Abstieg des SV Rülzheim entfällt ein Derby. Die „Löwen“