Patrick Aust (32) ist im Trainerstab des Verbandsligisten und für den Notfall bereit, ins Tor zurückzukehren. Gegen Steinbach muss er am Samstag wieder ran.

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TuS Steinbach am Samstag (16 Uhr) findet Teammanager Michael Pahle vom Fußball-Verbandsligisten FC Bienwald Kandel klare Worte: „Alles andere als ein Sieg ist uninteressant. Wir haben als Aufsteiger bisher eine überragende Saison gespielt, diese Bilanz wollen wir uns nicht durch einen ganz schlechten Endspurt noch kaputtmachen.“

Der mutige Auftritt bei der 2:3-Pokalniederlage gegen den FK Pirmasens hat den Löwen viele Sympathien eingebracht, die jüngste Ligabilanz ist eher trist. Das 1:3 beim FK Pirmasens II war die dritte Niederlage in Folge. Die personelle Lage ist angespannt. Neben den Langzeitverletzten Aaron Schmidt und Albin Rrahmani fehlen Firat Alpsoy (Achillessehnenreizung), der gesperrte David Hochdörffer und vielleicht Nathan Ikubu (Zerrung).

„Ich bin noch fit genug“

Für Stammtorhüter Björn Herzig (Handbruch) hütet wieder Routinier Patrick Aust das Tor. Bis auf ein fünfmonatiges Intermezzo beim badischen Oberligisten FC Nöttingen ist der 32-Jährige seit einem Jahrzehnt in Kandel, seit dieser Saison ist er im Trainerteam. „Patrick ist in keinem Bereich mehr wegzudenken“, sagt Christian Liginger. Aust leitet Herzig und das junge Talent Marc Mängel an, setzt eigene Trainingsinhalte für die Feldspieler, coacht, wenn Liginger und Yasin Özcelik auf dem Platz stehen. Er wollte nur noch im Notfall zwischen die Pfosten, den gibt es aktuell.

„Ich kann meine Erfahrung vermitteln, bin aber noch fit genug, um bei Bedarf selbst zu spielen“, sagt Aust. Er trainierte mehrere Jahre die Keeper bei seinem Heimatverein SV Olympia Rheinzabern. Moritz Brune, der im Sommer zum Landesligisten FSV Offenbach wechselt, hatte er schon als Jugendlichen unter seinen Fittichen. Aust wohnt in Kuhardt, dem Heimatort seiner Frau Janina. Als Produktmanager ist er bei einem großen Telekommunikationsunternehmen am Karlsruher Hauptbahnhof beschäftigt, zweimal wöchentlich arbeitet er im Homeoffice.

Köstlichkeiten aus der neuen Küche

Der neugestaltete Innenraum der Tribüne ist ein Schmuckstück, am Samstag dürfen die Fans erstmals kulinarische Köstlichkeiten aus der neuen Küche genießen.

Die Gäste vom Donnersbergkreis haben mit dem 1:0-Heimsieg gegen Alemannia Waldalgesheim das Licht im Tabellenkeller wieder angeknipst und die Rote Laterne an den VfB Bodenheim abgegeben. Steinwendens Spielertrainer Daniel Ghoul, der mit sechs Treffern die meisten Tore erzielt hat, gibt sich zuversichtlich: „So ein Sieg ist ein zusätzlicher Schub. Wir werden jedenfalls bis zum Schluss alles versuchen.“

Das Hinspiel gewann der FC Bienwald trotz doppelter Unterzahl durch Tore von Yasin Özcelik und Christopher Koch mit 2:1.