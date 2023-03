Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das letzte Saisonspiel ist das wichtigste für den FC Bienwald Kandel in der Verbandsliga-Abstiegsrunde. Ein Remis reicht am Sonntag. Der Trainer will nichts sagen, um den Erfolg nicht zu gefährden. Spieler sind vom Klassenverbleib überzeugt.

Vor dem Abstiegsendspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach sind die Vorzeichen klar: Nach der überraschenden 1:5-Niederlage der Rheinhessen in Rülzheim reicht dem