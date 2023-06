Mit 8435 Punkten gewinnen Laurenz (Pilot) und Georg Theisinger (Copilot) von der DJK Landau die deutsche Meisterschaft in der Doppelsitzerklasse vor Onkel oder Bruder Martin Theisinger, der mit Yannick Frey 8411 Punkte erreicht. Nicht zum ersten Mal haben Theisingers eine Meisterschaft dominiert.

Nach zehn Wertungstagen ist die deutsche Segelflug-Meisterschaft in Bayreuth am Samstag mit der Siegerehrung zu Ende gegangen. Während sich in zwei Klassen die Favoriten durchsetzen, verwies in der Doppelsitzerklasse ein junger Teilnehmer alle anderen auf die Plätze: Laurenz Theisinger (26) aus Landau.

Am Freitag gab es noch einmal schnelle Rennaufgaben Richtung Vogtland und Thüringer Wald. Ab dem sechsten Tag hatte Laurenz Theisinger von der DJK Landau die Spitze inne. Ein fünfter Tagesplatz mit 98,94 km/h ließ nichts mehr anbrennen. Sein Onkel Martin Theisinger (ebenfalls DJK Landau) konnte mit einem dritten Tagesplatz den zweiten Gesamtrang absichern. Somit ziehen zwei Landauer Doppelsitzer-Teams in die neue Nationalmannschaft ein: Laurenz Theisinger, für den es der erste deutsche Meistertitel ist, mit Copilot und Vater Georg Theisinger, der dreimal in der 15-Meter-Klasse Meister war (2005, 2007 und 2009), und Martin Theisinger mit seinem Copiloten Yannik Frey. 2007 hatten Georg, Martin und Florian Theisinger bei der DM in der 15-Meter-Klasse die besten Plätze belegt.