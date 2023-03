„Showdown“ in der 2. Basketball-Regionalliga. Das nächste Endspiel für den TV Bad Bergzabern steigt am Samstag um 18 Uhr in der kleinen heimischen Kreishalle. Er braucht den nächsten Sieg gegen die SG Lützel/Post SV Koblenz II.

16 Spieltage hat es gedauert, bis die TVB-Cracks das erste kleine Erfolgserlebnis verbuchen konnten: Sie sind nicht mehr Tabellenletzter. Mit dem Sieg in Weiterstadt kletterte die Mannschaft auf den vorletzten Platz vor den 1. FC Kaiserslautern. Nun gilt es, näher an die Konkurrenz aus Mainz, Weiterstadt, Heidesheim, Frankfurt und Koblenz heranzurücken.

„Wenn sich niemand kurzfristig verletzt, werden wir in Bestbesetzung auflaufen“, verspricht Trainer Florian Hatt. „Wir sind alle im Boot und geben 150 Prozent. Wir wissen zwar, dass wir noch gar nichts erreicht haben und es im Endspiel-Monat März verdammt schwer bleibt. Doch nach den jüngsten Erfolgserlebnissen führt sich alles wieder besser an.“ Auf die kommenden drei Begegnungen gegen Lützel, ASC Mainz und Eintracht Frankfurt kommt es an.

Die Ausgangslage

„Der Wille war stark. Deshalb war der Sieg im Schlüsselspiel in Weiterstadt am Ende verdient“, sagt Hatt. Gelingt es, die Defensive zu stabilisieren sowie das Tempo und die Flexibilität beim Körbe-Erzielen hochzuhalten, können die Kurstädter auf Erfolgskurs bleiben. Vom Tabellensechsten Eintracht Frankfurt (16 Punkte) über die punktgleichen Teams aus Lützel und Heidesheim (ebenfalls je 16) sowie Mainz und Weiterstadt (jeweils 14) bis zum Vorletzten TV Bad Bergzabern (12) und dem Letztplatzierten 1. FC Kaiserslautern (10) spielen sechs Teams um den Klassenverbleib. Viele direkte Duelle sorgen an den letzten Saisonspieltagen für Brisanz.