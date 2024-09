Spielen Sie Wizard? Sie sagen in jeder Spielrunde an, wie viele Stiche Sie machen. Ein Stich macht, wer am Ende der Runde die höchste Spielkarte auf dem Tisch liegen hat. Egal. Von Bedeutung ist die gelbe 8. Ein Krieger mit langen Haaren, muskulösem Oberkörper und blauem Gesicht. Bei Familie Burkhart heißt er Axel. Der Superjoker. Kaum kommt Tochter Sophie vom Studium nach Hause, wird Wizard gespielt. Einer hatte die Idee: „Axel läuft“ ist ein super Name, um am Bréal-Marathon in Landau teilzunehmen und die Staffel zu laufen. „Axel läuft“ sind am 3. Oktober Vater Klaus Burkhart (56) aus Birkweiler, sein Sohn Elias, die Töchter Sophie und Emily und Patensohn Christoph Burkhart.

„Wir sehen aus wie Axel“

Er laufe Nußdorf runter, sagt das Familienoberhaupt. „Das schaff’ ich schon. Wir laufen zum Schluss gemeinsam ein.“ Zu erkennen am Kostüm, an der schwarzen Perücke. „Wir sehen aus wie Axel.“ Die Männer. „Die Damen haben sich geweigert.“

Die Aufgaben sind verteilt. Sophie, Fußball-Schiedsrichterin, darf die 5,7 Kilometer laufen. Die fünf Abschnitte sind zwischen 5,7 und 11,5 Kilometer lang. Erster Wechsel in Nußdorf, zweiter Wechsel am Bethesda, dritter Wechsel am Eduard-Spranger-Gymnasium, vierter Wechsel hinter der Kleingartenanlage Am Ebenberg, Ziel am Rathaus.

Mutmacher und BaManias

Klaus Burkart kann’s. Bauch? Ach was. Er ist Forstrevierleiter, läuft den Zehner beim Energie-Südwest-Cup in 47 Minuten, ist beim Wasgau-Cup, mal an der Kalmit. Apropos: Den Förderverein des Wasgau-Cups führt er mit Frank Burkhard, mit d, aus Erfweiler. Am 27. Oktober ist der SV Birkweiler mit dem Hohenbergtrail an der Reihe.

„Nach 3:40 Stunden im Ziel, dann hätten wir Spaß“, sagt Burkhart, der den Hauptkonkurrenten in der Mixed-Konkurrenz ausgemacht hat: die Bartels Dorothee, Hannelore, David und zweimal Marie-Elene (BaMania). Oder doch die Kellers Pascal, Aricia, Frederic, Kathrin und Samira (Die Mutmacher)? Oder die Giessens Hanna, Klaas, Hans, Wolfgang und Silas (Go Giessen)? Nina, Anke, Eva, Frank und Hannah Lommel sind ja nur „The Running Gag“. Wer sind die fünf Wissels?