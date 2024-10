Der ASV Landau hat ein erfolgreiches Wochenende in der Rheinland-Pfalz-Liga hinter sich: Die Reise nach Mainz brachte einen Sieg und ein Unentschieden ein. Ein junger Spieler sorgt für ein Novum.

David Schwarz traute sich wegen Rückenbeschwerden einen Einsatz im Einzel nicht zu. Da Marc Heumann nur am Sonntag gegen den TV Hechtsheim einspringen konnte, spielte Schwarz am Samstag beim TV Mainz-Zahlbach II wenigstens das Doppel, welches er mit Sascha Pilger 11:21, 14:21 verlor. Im Einzel kam stattdessen der 16-jährige Henri Luppert zu seinem ersten Einsatz in der Landauer „Ersten“ in der Rheinland-Pfalz-Liga.

Auf der Überholspur

Auch wenn er mit 15:21, 17:21 verlor, zeigte er, dass nicht mehr viel fehlt, um auch auf diesem Niveau Spiele gewinnen zu können. Der Landauer Schüler befindet sich auf der Überholspur. Luppert spielt erst seit der Vorsaison in den Erwachsenenmannschaften des ASV. In dieser Saison ist er Stammspieler in der vierten Mannschaft und hilft oben bereitwillig aus. Nach seinem Einstand am 18. November 2023 in der sechsten Mannschaft benötigte er keine zwölf Monate, um Einsätze in allen sechs Mannschaften des ASV zu sammeln. Und eine weitere Seltenheit hatte der Spieltag auch zu bieten: Die in dieser und der gesamten Vorsaison im Einzel ungeschlagene Kathrin Becker verlor mit 9:21, 14:21. Noch deutlicher unterlag Paul Beckermann in seinem Einzel (11:21, 6:21).

Doch zuvor hatten sie es im Doppel besser gemacht: Becker an der Seite von Mayuha Rasaiah (21:15, 21:19) und Beckermann mit Christian Dümler (21:12, 21:19). Da Dümler auch im Spitzeneinzel nichts anbrennen ließ (21:17, 21:12) und Rasaiah/Pilger das Mixed für sich entschieden (21:9, 16:21, 21:16), stand unterm Strich ein 4:4.

Rasaiah krönt ihr überragendes Wochenende

Gegen Hechtsheim legten Becker/Rasaiah gleich vor (21:16, 21:13), danach begann Becker im Einzel direkt eine neue Siegesserie (21:10, 21:4). Die Herrendoppel Dümler/Pilger (16:21, 21:16, 16:21) und Heumann/Beckermann (17:21, 21:12, 17:21) konnten nichts Zählbares beisteuern. Rasaiah krönte an der Seite von Pilger im Mixed ihr überragendes Wochenende mit dem vierten Sieg (11:21, 21:18, 21:17), bevor Dümler (21:10, 23:21), Beckermann (22:24, 21:17, 21:19) und Heumann (21:17, 15:21, 21:18) alle Herreneinzel zum 6:2-Endstand abräumten.

Landau verbessert sich nach dem fünften Spieltag auf den sechsten Tabellenplatz und hat sich ein kleines Polster auf den Tabellenkeller erarbeitet. Nach vier Auswärtsspielen hintereinander stehen zum Abschluss der Hinrunde noch zwei Heimspiele an. In der Landauer Halle West kommt es am 9. November ab 18 Uhr zum Aufeinandertreffen mit dem BC Westerwald, am 10. November ist bereits ab 10 Uhr der BC Niederlützingen zu Gast.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Meyer