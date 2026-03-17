Der FC Bienwald Kandel hat am Mittwoch das größte Spiel seiner jüngeren Vergangenheit. Im Verbandspokal-Halbfinale erwartet er den Oberligisten FK Pirmasens.

Ohne seinen Top-Torjäger geht der FK Pirmasens an diesem Mittwoch, 19.30 Uhr, ins Pokal-Halbfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands. Gastgeber FC Bienwald Kandel hat einige Spieler mit FKP-Vergangenheit.

Marc Ehrhart vom FKP musste im Oberliga-Spitzenspiel beim 1. FC Kaiserslautern II Mitte der zweiten Hälfte raus. Diagnose: leichter Muskelfaserriss. Die Nummer 1 der Oberliga-Torschützenliste mit 18 Treffern fällt fürs Halbfinale aus. 15-Tore-Mann Luka Dimitrijevic, der beim 1:1 auf dem Betzenberg ebenfalls angeschlagen raus musste, sei wieder fit, informiert FKP-Cheftrainer Daniel Paulus.

Özcelik: In jedem Zweikampf da sein

Paulus schaute sich am Sonntag an, wie der FC Kandel im Stadion gegen den VfB Bodenheim mit 2:3 verlor. Er geht von einer nicht unerheblich veränderten ersten Elf der Südpfälzer aus. Wozu Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik, er teilt sich die Aufgabe mit Christian Liginger, gar nichts sagt. Er möchte den Gegner im Ungewissen lassen. Was er sagt: Nach dem Ligaspiel müsse seine Mannschaft eine Reaktion zeigen. Im Abschlusstraining am Montag habe er eine sehr motivierte Elf erlebt. Auf dem kleineren Kunstrasenplatz habe sie eine etwas größere Chance, wobei die ohnehin gefährlichen Standards des Gegners noch gefährlicher würden: „Da müssen wir brutal eng stehen. Wir müssen in jedem Zweikampf da sein. Wenn die sich die zweiten Bälle holen, wird’s schwierig.“

Paulus: „Auch für uns wie ein Endspiel“

Özcelik ist 40. Vorige Runde trug er mit 23 Treffern zur Landesliga-Meisterschaft bei, diese Runde traf er in 21 Verbandsliga-Einsätzen 17-mal. Von Juli bis Dezember 2018 war Özcelik beim FKP, schoss neun Tore in 14 Verbandsligapartien für die zweite Mannschaft. Im Regionalligateam, sechs Einsätze, konnte er sich nicht empfehlen und verließ die Husterhöhe bald wieder. Das FKP-Trikot trugen früher auch Kandels Mittelfeldspieler Lirim Mustafa (2018 bis 2022 im Verbandsligateam) und Michael Bittner (B-Junioren-Bundesliga).

„Für Kandel ist es das Spiel des Jahres, aber auch für uns ist es wie ein Endspiel, das wir mit der nötigen Seriosität und Ernsthaftigkeit angehen“, betont FKP-Coach Paulus. Er ist zuversichtlich, dass sein Team wie im Vorjahr das lukrative Pokalfinale erreicht. „Wir müssen unsere Intensität und unser Tempo durchdrücken. Wir wünschen uns ein frühes Tor. Wenn das nicht gelingt, müssen wir geduldig sein. Es liegt an uns.“

Verbandsligist Kandel im Verbandspokal-Finale, das wäre die Überraschung. Özcelik fällt das Spiel im Viertelfinale gegen den aktuell Tabellenachten der Oberliga, TSV Gau-Odernheim, ein: 6:5 nach Elfmeterschießen. Auf Kunstrasen.

Zur Sache: FKP-Fans genervt

Dass Kandel für das Pokalspiel auf den Kunstrasenplatz ausweicht, nervt FKP-Fans. Günther Abel, seit Jahrzehnten FKP-Fan: „Was soll das, wenn ein Stadion da ist, dann auf einem engen Kunstrasenplatz zu spielen? Klar, Kandel rechnet sich aus, damit mehr Chancen zu haben. Für uns ist das ungewöhnlich, ein klarer Nachteil. Wieso wird das überhaupt erlaubt?“

„Ein Halbfinale sollte auf einem ordentlichen Platz stattfinden“, sagt Dieter Knerr. Er wird nicht nach Kandel kommen, findet es nicht gut, dass auf einem engen Kunstrasenplatz gespielt wird, wenn ein taugliches Stadion vorhanden ist. Der Pirmasenser Georg Pfeifer, ehemaliger Spieler und früher auch an der jetzigen IGS Wörth Lehrer, ist verwundert: „Ich weiß, dass in Kandel ein großes Stadion ist. Bei einem Pokal-Halbfinale wäre dann die Bude voll. Wollen die, dass aus Pirmasens keine Zuschauer kommen? Anscheinend erwartet Kandel, dass der FKP nicht mit dem engen Platz zurechtkommt.“

FKP-Trainer Daniel Paulus nimmt es gelassener: „Es ist eben erlaubt. Wir nehmen es, wie es kommt. Wir wollen wieder ins Endspiel.“