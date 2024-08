Der RFV Zeiskam erwartet Springreiter, Dressurreiter und Voltigierer. Am Freitag beginnen die Pfalzmeisterschaften auf seiner großen Anlage.

95 Zentimeter in der Anfängerklasse, 1,15, 1,20, 1,40 Meter in der schweren Klasse: Die Hindernisse im Springparcours werden bei den Pfalzmeisterschaften in Zeiskam in jeder Klasse höher. Von Freitag