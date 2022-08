Geschätzt 3500 Zuschauer, gute Laune, lachende Gesichter. Das Jockgrimer Meeting bestätigt nach zwei Jahren Unterbrechung den Ruf von Weltklasse. Die meisten Athleten ziehen schon wieder weiter zum nächsten Wettbewerb. Ein Teilnehmer weiß nicht genau, was er machen soll.

Matt Ludwig ist sich unschlüssig. Soll er mit zur True Athletes Classics mit Stabhochsprung am Sonntag in Leverkusen oder soll er heimfliegen? Fast jeder Teilnehmer am 26. Jockgrimer Stabhochsprung-Meeting, das am Dienstagabend mit dem Sieg von Ernest John Obiena zu Ende ging, hat Anschlusstermine. Was aber tun mit einem Bluterguss im Fuß?

Der 26-Jährige US-Amerikaner verletzte sich nach seinem ersten guten Versuch über 5,21 Meter. Alle anderen waren auch bei 5,61 Metern noch im Rennen. Obiena gewann mit 5,81 Metern – und bekam wie Siegerin Tina Sutej einen etwas anderen RHEINPFLALZ-Pokal: ein tönernes Pfälzer Dubbeglas. Sutej hatte sich mit 4,71 Metern gegen Wilma Murto durchgesetzt. Die Dritte der Europameisterschaft lag vor der Europameisterin.

Lausanne oder Leverkusen

Obiena, Christopher Nilsen (USA, 5,71 Meter) und der Norweger Sondre Guttormsen (Sechster mit 5,41 Metern) werden am Freitag in Lausanne starten und auf Weltrekordler Armand Duplantis treffen. Der Australier Kurtis Marschall, in Jockgrim Dritter mit 5,71 Metern, der EM-Zweite Bo Kanda Lita Baehre (positionsgleich), Torben Blech und der Landauer Oleg Zernikel werden in Leverkusen erwartet. Zernikel musste sich in Jockgrim mit 5,41 Metern zufrieden geben und lag wie Vereinskollege Lamin Krubally auf dem achten Platz vor Torben Blech.

Der 21-jährige Simen Guttormsen (ebenfalls 5,41 Meter) hat sich nach Kenntnis von Meeting-Direktor Gunther Hellmann mit seinem Vater auf den Weg nach München gemacht, um zurück nach Norwegen zu fliegen. Und Matt Ludwig? Hellmann holte ihn gestern im Athletenhotel in Edenkoben ab, für den Athleten aus Ohio wurde eine Übernachtungsmöglichkeit in Jockgrim gesucht. Die Gastgeber versorgten ihn mit Wickeln und ein bisschen Physiotherapie.