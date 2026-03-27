Kein anderes Spiel scheint momentan so viel Anklang in den Grundschulen zu finden wie Ringtennis. 26 Mannschaften aus 13 Schulen traten beim Kreisentscheid Germersheim in Rheinzabern an. Den Titel holte sich die Grundschule Hatzenbühl, die auch vor zwei Jahren erfolgreich war.

Im Endspiel triumphierte sie gegen Maximiliansau mit 5:4 und einem entscheidenden Mixed-Doppel. Vorher hatten die Mädchen ihr Doppel gewonnen, die Jungen ihrs verloren. Das erste Mixed endete 5:4, das zweite 4:5, weswegen beim Stand von 4:4 ein weiteres Mixed entscheiden musste. Hatzenbühl gewann – sehr zur Freude von Betreuerin Sonja van der Wijk und Schulleiter Dominique Hartmann, dem Schulsportbeauftragten für die Grundschulen im Kreis.

Auch weiterführende Schulen haben Ringtennis für ihren Sportunterricht entdeckt. Es wurde in den 1920er-Jahren in Deutschland entwickelt und verbindet Geschicklichkeit, Reaktionsvermögen und taktische Spielweise und fördert Koordination und Wurfpräzision. In einigen Ländern gibt es Meisterschaften und Verbände, die diesen Sport weiterentwickeln. Aufgrund der einfachen Ausrüstung mit einem Wurfring kann es überall gespielt werden.