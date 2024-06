Zwei Meter, drei Meter, vier Meter, und dann geht es richtig ab am Samstag auf dem Theodor-Heuss-Platz in Landau.

Sechs Stabartisten, die vor einigen Tagen bei den Europameisterschaften in Rom antraten, hat Meeting-Chef Dennis Schober für das 26. Landauer Stabhochspringen am Samstag verpflichten können. Auf dem Theodor-Heuss-Platz beginnt um 11 Uhr das erste von drei Vorprogrammen. Oleg Zernikel vom ASV Landau und die anderen Aktiven sind bei freiem Zugang um 18 Uhr an der Reihe.

Die Jüngsten, die den mobilen Anlaufsteg in Beschlag nehmen, starten mit einer Anfangshöhe von 2,00 Metern: Paul Sarter (TV Nußdorf), Ophelia Bryant (LAZ Zweibrücken), Carolin Flach, Hanna Betzing (TuS Sohren), Merle Merten, Finn Kramer, Tim Reister (TSV Schott Mainz), Henry Kappner und Moritz Kieper (LC Haßloch). Bei drei Metern beginnt um 13 Uhr ein weiteres Springen mit Philip Kreusch und Aron Tepel vom ASV Landau, Lukas Hell, Phillip Kranz (LAZ Zweibrücken), Julia Schinke (TuS Sohren), Leandra Mayer, Ronja Ader (TSV Schott Mainz), Katharina Schuster und Salome Berlin (LC Haßloch).

Mehrkämpfer und Olympia-Teilnehmerin

Die Höhensteigerung auf vier Meter (15 Uhr) ist enorm. Moe Patisson, Noel Föllinger und Kristof Huntenburg vom ASV Landau, der Australier Alexander Chan, Arthur Schild (Metz), Alexis Durigon (US Forbach), Caesar Konz (SCL Heel Baden-Baden), Malte Zaun (TuS Saulheim), Carolin Hingst (TG Nieder-Ingelheim) und Maurin Buschor (Schweiz) wollen es angehen.

Hingst (43), die Personal Training und Fitnesskurse anbietet, war 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking mit 4,65 Metern beste Deutsche auf Rang sechs. 2018 war sie im Team Ninja Warrior Germany. Chan (26) ist ein Sprinter, der vor einigen Jahren 5,05 Meter übersprang. Buschor (23) sprang vor zwei Jahren in Landau 4,91 Meter. Schild (26) hat eine Bestleistung von 5,15 Metern. Malte Zaun, Jahrgang 2007, hat 4,30 Meter als Bestleistung, gesprungen vor wenigen Tagen bei den „Süddeutschen“ in Walldorf. Durigon (22) war 2021 schon bei 4,85 Metern und überquerte im Mai in Forbach 4,60 Meter. Mehrkämpfer Konz (17) steht bei 4,20 Metern.