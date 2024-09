Am Samstag (17 Uhr) empfängt der FC Bienwald Kandel in der Fußball-Landesliga den TuS Knittelsheim. Das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel seit 1990.

Der FC Kandel und sein Gegner sind punktgleich. 1990, beim letzten Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel, stieg der VfR Kandel mit Trainer Hanjo Schellberg in die A-Klasse auf.

Beim Kandeler