Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Büchelberg weiht am Freitag seinen Winterrasenplatz ein. Sportlich läuft es in der Landesliga nicht gut, obwohl Christian Liginger immer noch Spaß am Kicken hat. Seine beiden kleinen Kinder erden ihn. Ehefrau Sarah, gerade in Elternzeit, teilt seine Leidenschaft für den Sport.

„Wir sind stolz, den neuen Rasen einweihen zu dürfen und freuen uns für die Rückkehr des SV Büchelberg zu regulären Trainingsbedingungen. Doch Punkte wollen wir keine