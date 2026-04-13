Der TV Offenbach hat die ersten zwei Punkte seit Oktober erzielt. Die Südfpälzer gewinnen nach einer Pleiten-Serie mit 32:26 gegen die SG Saulheim.

Der TV Offenbach hat seine schwarze Serie durchbrochen. Der Tabellenletzte gewann am Sonntagabend vor 190 Zuschauern mit 32:26 (16:13) gegen die SG Saulheim und rückte in der Handball-Regionalliga Südwest auf einen Punkt an diese heran. Offenbach war die Motivation, die ersten zwei Punkte seit Oktober holen zu wollen, anzumerken. Bei den Gästen saßen lediglich zwei Feldspieler und ein Torwart auf der Bank, Saulheims Trainer Marco During spielte selbst mit. „Kranke und Verletzte, dazu haben sich während der Runde noch Änderungen ergeben, da haben ein paar Spieler aufgehört“, begründete er. Seine Abwehr bekam vor allem Max Dotterweich nicht in den Griff, der vor Spielfreude sprühte und nach zehn Minuten das 8:5 erzielte. Noah Heichel setzte noch einen drauf.

Als der Vorsprung fünf Tore betrug, schien das Spiel für den TVO zu laufen. Sechs Sekunden nach einem Gegentor erzielte Nico Bader das 14:10. Doch die Gastgeber machten sich selbst das Leben schwer, passten sich dem Gegner an. „Sie spielen die Angriffe lange aus, da ist es schwer, mit dem Kopf dabeizubleiben. Es ist einschläfernd. Dann hat man den Ball und will es selbst besser machen, sucht den schnellen Abschluss. Das ist dann aber oft überhastet und nicht vorbereitet“, so Trainer Michael Übel.

Angst vor erneuten Verletzungen

Nachdem Jens Seithel das 20:16 erzielte (38.), dachte man wieder: läuft. Obwohl Seithel seine fünf Tore in der zweiten Hälfte erzielte, war er mit sich unzufrieden: „Ich spiele aber noch drei Fehlpässe und mache schon in der ersten Halbzeit in der Abwehr einige Fehler“, so Seithel, der sich in der Vorrunde das Syndesmoseband riss, lange fehlte. Bei 100 Prozent fühle er sich noch lange nicht. „70 würde ich sagen. Der Physio meint, ich soll eigentlich erst im Mai wieder spielen.“ Angst, sich wieder zu verletzen? „Ja, schon. Im Angriff habe ich beim Sprungwurf noch Angst umzuknicken. Deshalb will ich eigentlich auch nur Abwehr spielen.“

„Hauptsache zwei Punkte“

Das 23:18 von Andreas Benz nach 44 Minuten fühlte sich wie eine Erlösung an. Wieder fünf Tore Vorsprung, die Gäste müssen ihrer Personalsituation Tribut zollen. Übel relativierte: „Natürlich ist das ein Vorteil und wir haben versucht, wieder das Tempo anzuziehen. Aber wir waren in dieser Saison auch schon in der Situation und wussten, dass man die Angriffe lange spielen kann, um nicht überrannt zu werden.“ Erst als Seithel das 27:22 machte (50.), schien es endgültig zu werden. Aber es war ein schwaches Spiel. Beim 29:22 von Benz waren die Offenbacher erstmals mit sieben Toren in Führung.

„Hauptsache zwei Punkte“, war aus vielen Ecken zu hören. „Es freut mich, dass sich die Mannschaft belohnt hat. Aber wir hätten es einfacher haben können“, sagte Übel. Jens Seithel: „Hauptsache gewonnen. Aber wenn wir nächste Runde oben mitspielen wollen, müssen wir da ordentlich zulegen.“