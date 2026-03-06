Läuft Maximilian Geiger in die Kabine der Südpfalz-Tiger? Noch spielt der Torhüter für den TV Offenbach. Im Derby der Regionalligisten haben die Gastgeber was gutzumachen.

Tabellarisch sind die Vorzeichen klar, der Favorit gibt sich jedoch bedeckt. Wenn die Südpfalz-Tiger an diesem Samstag um 17 Uhr (Spiegelbachhalle Bellheim) in der Handball-Regionalliga Südwest den Tabellenletzten TV Offenbach empfangen, spielen die Umstände keine Rolle. Die Tiger haben etwas gutzumachen.

„Wenn man zwölf unterirdische Minuten hat, braucht man 48 sehr gute, um die Hypothek aufzuholen. Das war schon bitter und ernüchternd“, blickt Tiger-Trainer Jochen Werling zähneknirschend auf vergangenes Wochenende zurück, als seine Mannschaft mit 31:35 bei den VTV Mundenheim verlor. Nach zwölf Minuten lag seine Sieben 2:11 hinten. Dass seine Spieler die Wiedergutmachung übermotiviert angehen, glaubt er nicht: „Es ist wichtig, die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, das Ding ziehen zu wollen. Vielleicht war es ein Spannungsabfall, der jedoch nicht sein dürfte“, so Werling. Er misst dem 28:19-Heimsieg in der vergangenen Saison gegen den TVO keine Bedeutung bei: „Es wird sicher ein heißer Tanz werden, Offenbach wird alles daransetzen, das Spiel zu gewinnen. Im Hinspiel hat man gesehen, dass der Tabellenstand keine Rolle spielt. Sie haben sich in den letzten Wochen immer weiter stabilisiert, auch wenn Erfolgserlebnisse ausgeblieben sind.“

Schützenhilfe vom Ottersheimer Tilo Müller

Ins Hinspiel ging seine Mannschaft als Tabellendritter, der TVO hatte zwei Punkte auf der Habenseite. Sie trennten sich in einem Nervenspiel gerecht mit 27:27.

Der Vorsprung der Tiger auf den, Stand jetzt, ersten Abstiegsplatz beträgt zehn Punkte. Dass es vier Absteiger werden könnten, hängt auch vom Klassenerhalt des HLZ Friesenheim-Hochdorf II in der Dritten Liga ab. Mit dem 35:34-Sieg bei den Bergischen Panthern vergrößerte das HLZ den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte. Siegtorschütze: der 18-jährige Ottersheimer Tilo Müller, der bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss vier Tore erzielte.

Übel erstmals gegen Werling

Werlings Gegenüber Michael Übel ist die Vorfreude anzumerken. Sie kennen sich. Als Werling in Offenbach spielte, war Übel noch in der A-Jugend. „In der Jugend sind wir schon aufeinandergetroffen, aber im Aktivenbereich als Spieler und Trainer noch nicht“, sagt Übel, der sich einen Plan zurechtgelegt hat, weiß, worauf seine Mannschaft den Fokus legen muss. Wie es umgesetzt wird, sei eine andere Frage. Bei der Kulisse sowieso: „In der lauten Halle kann es außerhalb der Auszeiten schon mal schwierig werden einzugreifen. Im Derby kann vieles Besprochene auch sowieso Makulatur sein, wenn der Kopf eine größere Rolle spielt.“

Trotz der üblichen Beteuerungen, Tabellenstände spielen im Derby keine Rolle, ist er sich der Rolle seiner Mannschaft bewusst: „Wir gehen bestimmt nicht als Favorit ins Spiel. Aber die letzten Wochen stimmen mich positiv, dass wir etwas mitnehmen können.“

„Gleich links abbiegen“

Für seinen Torhüter Max Geiger wird es sehr besonders. „Ich muss gleich nach links abbiegen, wenn ich reinkomme, sonst laufe ich in die falsche Kabine. Nächstes Jahr dann wieder“, sagt Geiger, der nach einem Jahr zu den Tigern zurückkehren wird. „Die Gästekabine kenne ich vielleicht noch aus Kuhardter Zeiten, aber sonst nicht.“ Der 29-jährige: „Es geht eher ums Prestige. Die Tiger sind ja relativ sicher. Die zwei Punkte würden uns natürlich auch dahingehend guttun, weil wir uns für den Aufwand der letzten fünf Monate, in denen das Glück nicht immer auf unserer Seite war, belohnen würden. Ich freue mich brutal.“