Oleg Zernikel vom ASV Landau hat den besten Stabhochsprung-Wettkampf seiner Karriere hinter sich. Er ist nach dem fünften Platz bei der WM in Eugene mit neuer Rekordhöhe von 5,87 Metern schon auf dem Weg zurück. Von Eugene ging es nach Portland. Rückflug über Denver nach Frankfurt. Er werde aufpassen wie ein Revolverheld, weil dem 27-Jährigen jetzt sehr viele reinreden wollten, sagte sein Heimtrainer Jochen Wetter, der sich das WM-Finale in der Nacht zu Hause anschaute: „Zwei harte Nächte für mich. Ich bin richtig platt. Schon die Quali mit 5,75 Metern in so einem starken Teilnehmerfeld war gut.“ Der fünfte Platz mit persönlichem Rekord sei das i-Tüpfelchen. Kritisch merkte Wetter an: „Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der zweiterfolgreichste deutsche Mann in Eugene.“ „Er ist endlich da, wo er seit einiger Zeit sein könnte“, sagte der ehemalige deutsche Stabhochsprung-Meister und stellvertretende Vereinsvorsitzende des TV 1861 im ASV Landau, Mark Lugenbühl. „Dass er das Potenzial hat, wissen wir seit langer Zeit.“ Zernikel habe die Saison gekrönt, was noch komme, sei Zugabe. Die Europameisterschaften beginnen Mitte August in München. Mit 19 hatte Zernikel bei der U20-WM in Eugene Bronze mit 5,50 Meter gewonnen.