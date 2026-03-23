Die Basketballer der TV Bad Bergzabern haben in Bad Dürkheim den Fall auf einen sicheren Abstiegsplatz verhindert. Stimmen von Fans, Funktionären und Spielern.

Klaus Fremgen (Gleiszellen), Abteilungsleiter Basketball beim TV Bad Bergzabern: Es hatten ja nicht mehr so viele mit dem Sieg im allerletzten Match gerechnet. Doch es gab sehr viele Spiele in der Saison, die ganz eng verliefen. Selbst gegen die Topteams der Liga verlor unser Team mehrmals nur mit ein oder zwei Punkten. Da waren eigentlich diese Runde viel mehr Siege drin. Die Jungs haben das auch drauf, in der 2. Regionalliga mitzuhalten. Ein Mittelfeldplatz wäre ohne die Verletztenmisere auf jeden Fall drin gewesen. Ich freue mich riesig mit dem Team. Das ist ein sehr, sehr schöner Saisonabschluss.

Thorsten Raquet ( Hamburg), TVB-Fan und früherer Regionalligaspieler: Ich war extra zum letzten TVB-Heimspiel in die alte Heimat gekommen, um beim Feiern des Klassenerhaltes dabei zu sein. Das klappte leider nicht – umso mehr freue ich mich jetzt, dass es mit dem Sieg im schweren Auswärtsspiel gegen die SG den Last-Minute-Erfolg gab. Und das auch noch beim letzten Regionalliga-Auftritt von Philipp Behrendt. Ein doppelter Grund zum Feiern. Wahnsinn, das alles am letzten Spieltag. Glückwunsch an den Verein und das Team, weil der Regionalliga-Verbleib wichtig ist. Ganz besonders freue ich mich für Phil, mit dem ich ja früher zusammenspielte, bevor ich 2009 nach Hamburg gegangen bin. Phil war schon immer ein Spieler voller Emotionen, die du bei so einem Krimi am letzten Spieltag auch brauchst.

Holger Kaschel (Neustadt), Zuschauer des „Endspiels“ in Bad Dürkheim, TVB-Schiedsrichter und Bezirksliga-Spieler: Das war das beste Spiel der Saison. Beeindruckt war ich vor allem, weil das Match trotz der besonderen Brisanz auf hohem Niveau verlief. Durch die starke und effiziente TVB-Abwehr mit extrem großen Defensivdruck kam die SG TV Dürkheim/BI Speyer II kaum zu freien Abschlüssen und wurde zu Fehlpässen getrieben. Auch im Angriff lief es bei Bergzabern wie am Schnürchen. Nach langer Zeit griffen endlich einmal wieder die im Training einstudierten Automatismen. Das war top von den TVB-Jungs und machte auf der Tribüne richtig Spaß.

Reiner Hechler (Barbelroth), TVB-Jugendtrainer: Ich bin stolz auf diese Mannschaft, die als große Einheit in schweren Zeiten zusammengehalten hat. Das ist nicht selbstverständlich. Ich hatte am Samstag während des Spiels permanent einen heißen Draht in die Halle und wurde über Zwischenstände informiert. Es war unglaublich, ich habe mitgezittert und mitgefiebert, dass die Jungs auch die Führung die ganze Zeit halten. Wichtig war, dass aufgrund des Ausfalls von unserem Leistungsträger Martin Langenfeld in den letzten Spielen Aaron Schmitz mit seiner ganzen Erfahrung auf dem Feld aushalf. Das stabilisierte. Trotz des Erreichen des wichtigen drittletzten Tabellenplatzes kann ich mich aber noch nicht komplett freuen. Weil der Klassenerhalt erst dann endgültig geschafft ist, wenn die Ligen über uns schließen und dort die Abstiegsentscheidungen gefallen sind. Nicht dass uns irgendein Erdrutsch von oben doch noch trifft.

Andrej Schmid (Karlsruhe) – spielte trotz Verletzung und wurde als Topscorer mit 27 Punkten „Man of the Match“: Dieser Sieg bedeutet nach langer Durststrecke nicht nur einen Super-Saisonabschluss für uns. Der sportlich erreichte Klassenerhalt lässt uns jetzt in den kommenden Wochen mit eigener Kraft und in aller Ruhe entscheiden, ob wir wieder eine gute Truppe für die nächste Saison in der Regionalliga zusammenbekommen. Ich wünsche mir das ganz fest. Und habe total Lust darauf. Weil es hier mit all den vielen Fans auf diesem geilen Level einfach viel Spaß macht.

Andreas Offenhäußer (Klingenmünster), Sportwart des Basketballverbandes Pfalz und regelmäßiger Zuschauer bei TVB-Heimspielen: Das kam jetzt doch überraschend. Weil nach dem nicht geschafften, vor einer Woche eigentlich erwarteten Sieg gegen den Tabellenletzten MTV Kronberg diesen Erfolg in Bad Dürkheim niemand mehr auf dem Schirm hatte. Das ist aber umso schöner, weil es gegen einen Top-Gegner mit mehreren Zweitligaspielern gelang. Eine wirklich starke Leistung. Es ist nicht nur für den TV Bad Bergzabern schön, sondern für die gesamte Region, nächste Saison wieder mehrere Pfälzer Teams in der Regionalliga zu haben. Auch wenn, um ganz sicher zu sein, noch die letzten Abstiegsentscheidungen in den höheren Ligen abgewartet werden müssen.