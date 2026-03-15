Großer Bahnhof für das rheinland-pfälzische Bahnradteam im Vereinsheim des RV Rodenbach. Was die Männer und Frauen, einige waren gerade in Australien, vor sich haben.

Aller Anfang ist schwer. Henric Hackmann kann ein Lied davon singen, wie unbeholfen er sich anstellte, die Gangschaltung seines Rennrades in den Griff zu kriegen. „Schalt doch mal, Henric“, habe sein Trainer Albert Diemer bei den ersten Trainingsausfahrten immer wieder gerufen, erinnert er sich. Schier verzweifelt und den Tränen nahe sei er gewesen.

2012 war das gewesen. Sein Freund Dominik Schlatter aus Bissersheim hatte ihn, den neun Jahre alten und völlig ahnungslosen Kirchheimer, nach Rodenbach geschleppt. Immer mittwochs. „Dominik kannte offenbar meine Stärken, und Herr Diemer hatte schnell gemerkt, dass ich was drauf habe“, blickt Hackmann zurück.

Wie Familie

14 Jahre später, an einem kühlen Samstag, kann „Hacki“ voller Stolz von seinen Fortschritten erzählen. Europameister ist er inzwischen und war im Oktober auf der Radrennbahn in Santiago de Chile der viertschnellster Zeitfahrer der Welt. Was sich der 22-Jährige, der im April 23 wird, damals nicht annähernd vorstellen konnte: Für seine überragenden Erfolge braucht er heute gar keine Gangschaltung mehr, er feiert sie auf einem Bahnrad. Einem Rad ohne Schaltung, ohne Leerlauf, ohne Licht.

„Ich bin echt erstaunt, wie viele Leute heute hierher gekommen sind. Ich finde diese familiäre Atmosphäre richtig klasse, und ich bin mir sicher, dass ich in diesem Verein RV Rodenbach richtig gut aufgehoben bin“, sagt Henric Hackmann anlässlich der Präsentation des Bahnradteams Rheinland-Pfalz im Vereinsheim des RV Rodenbach, einem 105 Mitglieder starken Mehrspartenverein. Sein damaliger unermüdlicher Trainer Albert Diemer ist vor einem Jahr 83-jährig unerwartet gestorben, seine Frau Gisela, die Schriftführerin des RV Rodenbach, hat aber nie den herzlichen Kontakt zum Team verloren.

Alle kommen

Sie hatte zu einem Mittagessen eingeladen und die Bude war voll. Wie hoch das Bahnradteam in Rheinland-Pfalz sportlich angesiedelt ist, sieht man allein an der sportpolitischen Prominenz, die sich auf den Weg ins beschauliche Rodenbach gemacht hatte: der Präsident des Landessportbunds Rheinland-Pfalz, Rudolf Storck, Olympiastützpunktleiter Michael Fuchs, Bundesstützpunktleiter Jan Christmann und die Vorstandsvorsitzende der Sporthilfe Rheinland-Pfalz, Olympiasiegerin Miriam Welte, waren gekommen. „Mentale Stärke, Geduld und den Willen, an die Grenzen und darüber hinaus zu gehen“, bestätigte LSB-Präsident Rudolf Storck den Athletinnen und Athleten sowie Teamchef Frank Ziegler, der mit Hermann Mühlfriedel, dem ehemaligen Leiter des Sportzweigs am Heinrich Heine-Gymnasium in Kaiserslautern, vor acht Jahren das Team ins Leben gerufen hatte.

Quali beginnt in Schanghai

„Unser Ziel lautet ganz klar, in zwei Jahren mit drei Sportlern bei den Olympischen Spielen in Los Angeles zu starten“, umreißt Frank Ziegler (66) die hohe sportliche Aufgabe, der er sich auch als Rentner mit ganzer Kraft widmen will. Seit 1. Februar ist der Erfolgstrainer aus Otterbach offiziell im Ruhestand, aber mit Alessa-Catriona Pröpster, Henric Hackmann, Luca Spiegel und Lara-Sophie Jäger will er den nächsten Schritt gehen.

Offiziell beginnt die Olympiaqualifikation Ende Oktober bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Schanghai. Nur acht Nationen qualifizieren sich für LA 2028 im so genannten Kurzzeitbereich. „Wir haben ein richtig hartes Programm vor uns. Ich denke mal, dass Henric Hackmann und Luca Spiegel zu den Stützen des deutschen Männer-Sprintteams gehören werden“, prophezeit Ziegler. Bei den Frauen kämpft Alessa-Catriona Pröpster um die Olympiateilnahme. Sie konnte am Samstag krankheitsbedingt nicht nach Rodenbach kommen. Geplant ist, dass Pröpster, Hackmann und Spiegel im Sommer an zwei Wettkämpfen in Los Angeles teilnehmen werden, um die Olympiabahn kennenzulernen. Lara-Sophie Jäger (21) ist eine Kandidatin für die U23-Europameisterschaften im Juli in Cottbus.

Ausbildung auch wichtig

Frank Ziegler, Alexandra Welte, die Physiotherapeutin des Teams, und Luca Spiegel waren am Donnerstag aus Perth zurückgekehrt. Die Nationalmannschaft absolvierte dort einen vierwöchigen Lehrgang, der mit einem Nationscup abgeschlossen wurde. Dabei gewannen die deutschen Männer Luca Spiegel, Max Dörnbach und Nik Schröter den Teamsprint. „Ein unglaubliches Gefühl, mal ganz oben zu stehen“, beschrieb der gebürtige Landauer Luca Spiegel (21) sein Glück.

Henric Hackmann und Alessa Pröpster hatten aus beruflichen Gründen auf die Reise nach Australien verzichten müssen. Sie schlossen im Februar ihre Ausbildung bei der Bundespolizei in Kienbaum ab. Hackmann ist nun Polizeimeister, Pröpster Polizeikommissarin. „Wenn ich mir die Bilder und Videos ansah, die ich täglich geschickt bekam, war ich schon neidisch geworden. Ich bei minus zwölf Grad in Kienbaum, Luca bei 36 bis 40 Grad in der Sonne und am Meer“, gesteht Hackmann, „aber es war für mich das Beste, hier zu bleiben, alles andere mit Flug, Jetlag, Wettkampf wäre einfach zu stressig gewesen“.

Wettbewerbe in Hongkong und Malaysia

Er ist ein Athlet, der eine klare Linie braucht, er muss immer wissen, wo es lang geht. „Ich bin sehr dankbar für die Ausbildung zum Polizisten. Gerade in einer Randsportart, wie wir es sind, ist es eine tolle Gelegenheit, sich finanziell absichern zu können und trotzdem Leistungssport auf höchsten Niveau zu betreiben“, sagt er.

„Hacki“ wird mit Luca Spiegel und Paul Groß die beiden kommenden Nationscup-Wettbewerbe in Hongkong und Malaysia bestreiten. Nach sieben Monaten in Kienbaum wird er ab kommender Woche wieder in der WG in Kaiserslautern wohnen, am Freitag hatte er schon wieder auf dem Rennrad auf seiner Heimbahn in Dudenhofen gesessen. Hackmann: „Ich freue mich riesig, wieder in der Pfalz zu sein und mit dem Team zu trainieren. Frank Ziegler wird da sehr viel Ruhe reinbringen.“