Es ist das Silber-Jubiläum. Am Samstag, 1. Juli, ist das nächste Spektakel der Stabhochsprungartisten in Landau. Zum zweiten Mal auf dem Theodor-Heuss-Platz, nachdem der Versuch im vorigen Jahr (unser Bild) gelungen ist, zum 25. Mal insgesamt. Das Organisationsteam des Turnvereins 1861 im ASV Landau hat die Pläne für den Transport, Auf- und Abbau der Sportanlage erstellt, der Plan für die Bewirtschaftung, keine einfache Aufgabe, steht. Das Vorprogramm beginnt um 11 Uhr.

Der Meeting-Verantwortliche Dennis Schober versucht, ein erlesenes Teilnehmerfeld für Landau zu begeistern. Rutger Koppelaar, der Vorjahressieger aus den Niederlanden, hat zugesagt. Dominik Alberto aus der Schweiz, der Sieger von 2021, wird dabei sein. Wie im Vorjahr kommt auch der Argentinier German Chiaraviglio nach Landau. Aus deutscher Sicht ist die Teilnahme von Newcomer Gillian Ladwig aus Schwerin interessant. Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken, Weltmeister von 2013 in Moskau, will auch kommen. Dennis Schober steht mit weiteren Springern in Verhandlung.