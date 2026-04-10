Mert Türküstün ist Co-Trainer des FC Bienwald Kandel. Da seine Kollegen selbst auf dem Platz stehen ist er in einer Schlüsselrolle – und das auch beruflich.

Mit etwas mehr personellen Alternativen als zuletzt fährt der FC Bienwald Kandel am Sonntag zum designierten Meister der Fußball-Verbandsliga TuS Mechtersheim. Anpfiff ist um 16 Uhr an der Römerberger Kirschenallee. Stürmer Firat Alpsoy hat zum Duell gegen seinen künftigen Club seine Fersenverletzung auskuriert, David Hochdörffers Sperre ist abgelaufen.

Trainer Christian Liginger betont: „Wir können als krasser Außenseiter völlig befreit aufspielen. Doch es wird brutal schwer, denn sie wollen sicher etwas geraderücken.“ Das Hinspiel gewannen die Löwen 4:1, die bisher einzige Saisonniederlage der Elf von Nauwid Amiri. Die Spielertrainer Liginger und Yasin Özcelik sowie Torwarttrainer Patrick Aust stehen in den Spielen aktuell selbst häufig auf dem Platz. Deshalb kommt Co-Trainer Mert Türküstün bei den Partien eine Schlüsselrolle zu. Durchaus kurios, da der 39-jährige „Kannler Bub“ als zweites berufliches Standbein einen Türöffnungs- und Schlüsselnotdienst betreibt. „Wenn sich jemand nachts oder am Wochenende ausgesperrt hat, bin ich zur Stelle“, erklärt er. In 90 Prozent aller Fälle könne er die Türen ohne Beschädigung öffnen. Nur wenn der Schlüssel steckt, muss er das Schloss aufbohren.

Besprechungen beim Gang in die Kabine

Und so behält er, der im Hauptberuf als Industriemeister bei einer Karlsruher Spezialfirma für Energielösungen arbeitet, den Durchblick bei den Spielen – vor allem dann, wenn die anderen Mitglieder des Trainerstabs auf dem Platz stehen. „Ich bin kein Lautsprecher. Beim Gang in die Kabine teile ich Yasin und Christian meine Beobachtungen mit und schlage bei Bedarf Alternativen vor“, betont Türküstün. Viele junge Spieler im Kader kenne er aus gemeinsamen Herxheimer Tagen, für sie sei er häufig erster Ansprechpartner. Liginger bestätigt: „Mert ist enorm wichtig. Wir können uns auf das Geschehen auf dem Platz konzentrieren. Zudem hat er einen wahnsinnig guten Draht zu unseren vielen Talenten.“

Türküstün durchlief den Nachwuchsbereich seines Heimatvereins FC Bienwald Kandel. Gemeinsam mit Yasin Özcelik wurde er als A-Junior Meister. „Von allen Titeln und Pokalen in meiner langen Laufbahn hat diese Meisterschaft für mich den höchsten Stellenwert, weil wir einen einmaligen Zusammenhalt hatten“, betont Özcelik. Der Meistercoach hieß damals Volker Schmittgall.

Leidenschaftlicher Fan von Fenerbahce Istanbul

Türküstün, selbst leidenschaftlicher Fan von Fenerbahce Istanbul, der sogar zur jüngsten Jahreshauptversammlung flog, wurde als Junior von vielen Kandeler Fußballgrößen trainiert: Heiner Lechner, der aktuelle Teammanager Michael Pahle oder Platzkassierer und Allzweckwaffe Gerhard „Poldi“ Lankow. „De Mert“, wie er von allen genannt wird, bringt sich auf verschiedenen Ebenen im Verein ein: Er bespielt die sozialen Medien, dreht Videos mit den Neuzugängen, steht Fans Rede und Antwort.

Mit Özcelik verbindet ihn seit früher Kindheit eine enge Freundschaft. Als der ein Jahr ältere Torjäger zeitgleich Trainer in Kandel und Herxheim war, schlüpfte sein Weggefährte bei zeitlichen Überschneidungen in die Chefrolle. Türküstün arbeitete drei Jahre lang mit Özcelik als Nachwuchstrainer beim SV Viktoria Herxheim. Dort führten sie die A-Junioren in die Regionalliga. Im Herbst 2025 lockte Özcelik seinen Freund dann ins Kandeler Bienwaldstadion. Beim 3:1-Derbysieg gegen Viktoria Herxheim feierte er ein erfolgreiches Debüt.

Für das Team aus Kandel soll es auch am Sonntag in Mechtersheim so weitergehen.