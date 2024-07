Zum Trainingslager des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 in Hayna (bis 21. Juli) gehört ein Testspiel am Samstag, 13 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz der Viktoria Herxheim gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Am Donnerstag (17.30 Uhr) spielt der TV Hayna gegen den SV Darmstadt III, der von Fans der Lilien gegründet wurde und in der hessischen C-Klasse spielt. Nach dem Spiel sind 100 ausgewählte Fans zu einem gemeinsamen Buffet des Hotels „Krone“ mit Akteuren des Profikaders eingeladen.