Im ersten Wertungslauf um den Elektroland24-Cyclocrosscup in Baiersbronn fuhr Fabian Genuit (RV Edelweiß Roschbach) im Männer-Eliterennen auf Rang zwölf. Der 37-jährige, bei Straßenrennen für das Team Möbel Ehrmann im Sattel, zur Streckenführung: „Nur hoch und runter in einem kleinen Tal, das ist hier sehr anspruchsvoll. Durch die vielen Regenfälle in den letzten Tagen und dadurch matschigen Bodenverhältnissen gab es einige Laufpassagen.“ Hannes Genze (RV Magstadt) gewann.

Während der 60 Minuten hatte Genuit mit zwei Defekten zu kämpfen: Nach einem Plattfuß musste er eine halbe Runde auf der Felge fahren, bevor er sein Rad tauschen konnte. „Beim zweiten Mal habe ich ein Flatterband mitgenommen, was sich dann im Antrieb verhedderte. Sonst war es aber ganz gut gewesen und es macht immer noch Spaß, im Matsch zu spielen“, so Genuit.

Im Mastersrennen der über 60-jährigen kamen die Neupotzer Klaus Schmittgall und Walter Antoni auf den zweiten und dritten Platz. Die nächsten Rennen der Cupwertung stehen am 3. November in Herxheim und am 1. Dezember in Rheinzabern an.