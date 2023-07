An diesem Samstag hat Verbandsliga-Aufsteiger Viktoria Herxheim ein Testspiel gegen den Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen (17 Uhr). Christoph Wörzler ist einer der Neuzugänge.

Herr Wörzler, warum haben Sie sich für einen Wechsel von einem Fußball-Verbandsligisten zu einem Verbandsliga-Neuling entschieden, vom TB Jahn Zeiskam zur Viktoria Herxheim?

Die guten Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen der Viktoria sowie das starke Interesse an mir gaben für den Wechsel den Ausschlag. Außerdem habe ich in Herxheim professionelle Bedingungen vorgefunden, die meine Entscheidung bestärkt haben. Hinzu kommt die für mich passende Spielidee des Trainers sowie das Potenzial der Mannschaft beziehungsweise des gesamten Vereins.

Was verbindet Sie mit der Viktoria, wie waren die ersten Eindrücke?

Eine direkte Verbindung gab es vor meinem Wechsel nicht. Jedoch habe ich bereits mit Raphael Gehrlein und Marcel Mainzer in der A-Jugend des FSV Offenbach gespielt. Deshalb habe ich die Entwicklung der Mannschaft, insbesondere in der zu Ende gehenden Saison, mit positiven Eindrücken verfolgt.

Vorfreude auf das, was kommen wird?

Definitiv! Die Leistungsdiagnostik bei Mike Steverding in der MS Reha in Landau sowie die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft haben meine Vorfreude mehr als bestätigt. Es macht Spaß und ich freue mich auf die kommende Zeit.

Verraten Sie uns, wo Sie überall gespielt haben?

Meine Fußball-Jugendzeit verbrachte ich beim FK Pirmasens und FSV Offenbach. Die Oberligisten TuS Pfeddersheim und TS Mechtersheim waren die weiteren Stationen. Es folgte am 1. August 2020 der TB Jahn Zeiskam.

Haben Sie Ihre frühere Kreuzbandverletzung gut auskuriert?

Ja, meine Reha ist sehr gut verlaufen und ich konnte in der Rückrunde in Zeiskam wieder beschwerdefrei auf dem Platz stehen. Jetzt hoffe ich auf eine verletzungsfreie Saison.

Zu wem haben Sie als Kind aufgeschaut?

Ronaldinho – Einfach nur wow!

Es ist nicht einfach, über sich selbst zu sprechen: Wie würden Sie sich als Spielertyp beschreiben?

Ich würde mich als kreativen und offensiv flexibel einsetzbaren Spieler beschreiben. Ich bin maximal ehrgeizig und auf dem Platz sicherlich nicht der einfachste Charakter. Außerdem hasse ich zu verlieren. Egal im Training oder Spiel.