Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spätestens nach dem Weltcup-Finale 2023 ist Schluss. Chiara Congia sagt es am Freitag im Offenbacher Rathaus. Verbandsgemeinde und Kreis haben eingeladen, um die Voltigiererin nach einer Saison mit großartigen Erfolgen zu ehren. Ihre ersten Trainerinnen sind da. Ein Video läuft.

Gänsehaut am Freitag im neuen Ratssaal in Offenbach. Die Musik, die Akrobatik, die Eleganz, der Auftritt, den die Zuschauer in Verden mit tosendem Applaus goutieren. Ihre ersten Trainerinnen