Der SV Büchelberg macht mit der FG Mutterstadt kurzen Prozess – und darf weiter auf den Aufstieg hoffen.

Freude und Erleichterung herrschten im Ried nach dem ungefährdeten 6:1-Heimsieg des Fußball-Landesligisten SV Büchelberg über die FG Mutterstadt. Damit hat der Bienwaldclub den direkten Aufstieg in die Verbandsliga weiter selbst in der Hand.

Der SVB hat in diesem Jahr erst eine Partie verloren, die meisten Dreier waren aber bisher mühsame Arbeitssiege. Doch am vergangenen Samstag legten die Blau-Weißen wieder die spielerische Leichtigkeit an den Tag, die sie immer ausgezeichnet hat.

Kapitän Calabrese trifft zum 4:0

„Wir sind wieder in der Spur. Das ist wieder der SV Büchelberg, den wir kennen und der uns so stark gemacht hat“, sagte Kapitän Gianluca Calabrese. Der dienstälteste Spieler, der bei allen vier Aufstiegen dabei war, erzielte mit einem wuchtigen Flugkopfball aus acht Metern zum 4:0 den schönsten Treffer des Nachmittags. „Charlie“, wie er nur genannt wird, sorgte mit Dynamik auf dem linken Mittelfeld für viel Gefahr und Entlastung. Im Saisonverlauf lief er häufig als Linksverteidiger auf. Fünf der sechs Treffer entstanden nach schönen Kombinationen über die Außenbahnen.

B-Klassenstürmer Eckert trifft auch in der Landesliga

Der Ur-Büchelberger Jonah Eckert weiß auch vier Klassen höher, wo das Tor steht. Der hochgezogene Toptorjäger der B-Klasse Ost schnürte nach einer halben Stunde innerhalb von drei Minuten einen Doppelpack und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Eckert war eigentlich nie zu bremsen. Nach einem Foul im Strafraum musste er jedoch kurz nach der Pause mit Schmerzen an der Hüfte vom Feld.

Lediglich in der Anfangsphase hatten die Gäste starke Szenen, doch Torhüter Malcolm Little vereitelte mit einer Glanzparade einen frühen Rückstand.

„Galligkeit gezeigt“: Sportchef zufrieden

Der sportliche Leiter Daniel Ochsenreiter konstatierte zufrieden: „Die Jungs haben gezeigt, dass der kämpferisch überzeugende Auftritt in Knittelsheim keine Eintagsfliege war. Sie haben erneut die notwendige Galligkeit gezeigt und dadurch wieder Spielfreude gefunden. Lediglich das Gegentor wurmt mich.“

Der Ehrentreffer von Diego Lupo kurz vor Schluss war jedoch nur Ergebniskosmetik. Weil der VfR Grünstadt am Sonntag bei ASV Fußgönheim mit 5:1 gewann, stehen Büchelberg und Grünstadt weiter punktgleich bei 60 Zählern auf den Plätzen zwei und eins.