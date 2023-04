Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Landauer Stabhochsprung-Meeting war für Carolin Hingst der erste Wettkampf seit vier Jahren. Mit 35 hatte die zweifache Olympiateilnehmerin ihre Karriere zum ersten Mal beendet. Sechs Jahre später will sie, wenn Zeit und Beruf es zulassen, wieder angreifen. Und Ende des Jahres einen Titel gewinnen.

2001 gewann Nicole Humbert das Stabhochspringen in Jockgrim vor Christine Adams. 2004 siegte Caroline Hingst. Beim Meeting am Donnerstag in Landau stecken die Frauen für ein Foto die Köpfe zusammen.