Derby in der Handball-Oberliga der Frauen: Wenn heute, Samstag, 17 Uhr, die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam und der TV Wörth aufeinandertreffen, ist auch Carla Schmitt dabei. Die Wörtherin verdankt dies einem Praktikum.

Die 26-Jährige absolviert im Städtischen Klinikum in Karlsruhe in der HNO-Abteilung ein vierwöchiges Praktikum in den Semesterferien ihres Medizinstudiums in Berlin. Sie hat bisher sechs von mindestens zwölf Semestern hinter sich. Bis zum zehnten Semester ist sie in Berlin, bevor sie ihr praktisches Jahr absolvieren muss. Seit ein paar Wochen trainiert und spielt sie wieder für den TV Wörth in der Handball-Oberliga. „Christine Kappes erzählte mir, dass sie wieder Handball in Wörth spielt und animierte mich mit Kathrin Pfirrmann, mir das doch auch zu überlegen. Ich ging ins Training – es machte mir sofort Spaß, obwohl ich mein letztes Spiel im Mai 2022 für den TSV Kandel gegen Ottersheim gemacht hatte.“

Drei Monate in Argentinien

Schmitt wollte Medizin studieren, musste aber nach dem Abitur warten, bis sie einen Studienplatz bekam. So machte sie zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Bühl, bevor sie drei Monate in Argentinien in einem Krankenhaus arbeitete. Danach begann sie in Kandel eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, die sie aber nicht ganz beendete: Sie bekam den Studienplatz in Berlin. „Jetzt wollte ich wieder ein paar Wochen in der Heimat verbringen und habe mich um den Praktikumsplatz in Karlsruhe beworben. Somit kann ich bis Ende April auf jeden Fall in Wörth spielen und helfen, in der Oberliga zu bleiben. Am Freitag habe ich das erste Mal wieder mit Harz trainiert und hoffe, dass es in Bellheim heute klappt.“

Schmitt spielte beim TV Wörth in der Jugend, bei den Frauen in der Pfalzliga und stieg mit ihnen in die Oberliga auf. Parallel spielte die damalige Jugend-Nationalspielerin auch für die SG Kappelwindeck/Steinbach in der Bundesliga-A-Jugend, bevor sie 2014 zum TSV Kandel wechselte und dort in der Dritten und Oberliga im Einsatz war.