Abteilungsleiter Dominik Betsch, Architekt der erfolgreichen Jugendarbeit der TS Germersheim, kann im Sand weitere Volleyballerfolge melden.

Als Cotrainer des Landeskaders war Betsch zusammen mit Landestrainer Bernd Werscheck, ehemaliger Bundesligatrainer und Coach bei Olympischen Spielen, und den Germersheimer Talenten Fabio Dalinger und Tom Diehl beim Beachvolleyball-Bundespokal U16 in Schwerin. Auch Ben-Joah Besser (VBC Ludwigshafen) und Ruslan Shatrov (SG Südpfalz) waren dabei.

Das Team musste sich an die neuen Regeln gewöhnen, die erstmals vom Verband vorgegeben waren. Im Modus vier gegen vier mussten zum Beispiel die Trainer den Court verlassen, sobald ein Team elf Punkte erreicht hatte. Die Jungs waren dann auf sich alleine gestellt. In der Gruppenphase erreichten sie Platz zwei mit einem überraschenden Sieg gegen die Auswahl von Berlin. Nach einem viel umjubelten Sieg gegen Baden-Württemberg – hier sind Nachwuchstalente von Bundesligateams aus Karlsruhe und Friedrichshafen dabei - standen sie völlig unerwartet im Halbfinale. Dort war dann der spätere Turniersieger Bayern zu stark. Im Spiel um Platz drei konnte sich dann Berlin für die Niederlage in der Gruppenphase revanchieren.

Am 14. Juli Landesmeisterschaften

„Mit dem Erreichen des vierten Platzes hatte bei uns niemand im Vorfeld gerechnet. Das ist wirklich ein super Erfolg für die Jungs“, spiegelte Betsch die gute Stimmung im Kader wider.

Doch nicht nur auf nationaler Ebene überzeugen die Germersheimer Talente. Fabio Dalinger und Tom Diehl holten souverän den Titel bei den Pfalzmeisterschaften der U17 und wollen bei den Landesmeisterschaften am 14. Juli in Germersheim die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in Angriff nehmen. Im U19-Jahrgang holten sich die Germersheimer Devin Braun und Philipp Lutz den Titel. Lamia Pita und Edina Dakaj sind als U19-Vizemeisterinnen für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Marlene Palfi und Yllka Sinani landeten knapp dahinter auf dem dritten Platz.