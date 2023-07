Bundesligist SV Darmstadt 98 hält sein Trainingslager vom 22. bis 30. Juli nicht wie in den Vorjahren in Herxheim, sondern in Hayna. Darauf hat Michael Laux vom TV Hayna aufmerksam gemacht: „Trainer Thorsten Lieberknecht ging abends in Hayna spazieren und sah unsere Rasenplätze. Er fragte im Hotel nach, ob er nicht im Ort trainieren könnte.“ „Krone“-Chef Fabio Daneluzzi stellte den Kontakt zum TV Hayna her, der sich auf einen gemeinsamen Abend mit den „Lilien“ freut. Darmstadt bestreitet Testspiele beim Karlsruher SC am 22. Juli und am 29. Juli in Geinsheim gegen den SV Sandhausen.