Viel Wehmut herrschte am vergangenen Samstag im Bienwaldstadion. Ein letztes Mal führte der langjährige Kapitän Benedikt Brück den FC Bienwald aufs Feld.

Zuvor war er von Teammanager Michael Pahle und dem neuen Präsidenten Heiko Reddmann verabschiedet worden. Der 30-jährige Defensivallrounder muss verletzungsbedingt seine Karriere beenden.

In den vergangenen drei Jahren startete er mehrere Comeback-Versuche, lief immer mal wieder auf. Doch bei stärkerer Belastung bereitet ihm eine Schienbeinentzündung höllische Schmerzen. Brück vermutet: „Es könnten die Folgen meiner schweren Knieverletzung sein, es geht einfach nicht mehr.“

In der Saison 2017/2018 zog er sich neben einem Kreuzbandriss weitere Schäden im Knie zu, mehrere Operationen waren erforderlich. Einige Ärzte prognostizierten ihm gar das Karriereende, doch Brück hat sich zurückgekämpft. Er ist der dienstälteste Spieler im Verein.

Neben Kubilay Sahin ist er der einzige Spieler, der noch die grün-weißen Farben des Vorgängervereins VfR Kandel trug. Vereinstreue und die Einhaltung von Zusagen waren für „Benne“, wie er von allen genannt wird, immer eine Selbstverständlichkeit. 2015 kam er vom Oberligisten TuS Mechtersheim. Ausgebildet wurde er beim Ludwigshafener SC, trug dort bei den A-Junioren ebenfalls die Kapitänsbinde.

Nach dem Abstieg 2018 sah es ganz düster aus im Bienwaldstadion, nur vier Spieler blieben. Einer von ihnen war Brück. Er erinnert sich: „Wir hatten dann einen schnell zusammengestellten Kader, die Konkurrenz hatte deutlich mehr Qualität. Doch wir haben gezeigt, was mit Zusammenhalt und Kameradschaft alles möglich ist.“ Zwei Jahre später kehrten die Löwen unter Trainer Marco Weißgerber wieder in die Verbandsliga zurück. Brück war auch während Verletzungspausen ganz nah an der Mannschaft, meist bei Auswärtsspielen und Teambesprechungen in der Kabine dabei.

Am Rande der Bande wurde er stets unterstützt von Mama Simone. Die AK-35-Weltmeisterin von 2015 über 800 m aus Herxheim betreute auch die kleine Nele, Tochter von Physiotherapeutin Nora Gräupner. Brück wohnt in Landau und arbeitet als Projektingenieur bei einem großen deutschen Unternehmen für Recycling und Wasserwirtschaft in Karlsruhe. Er will jetzt ein halbes Jahr Abstand vom Fußball bekommen, sich künftig mehr Zeit für ausgedehnte Spaziergänge mit seiner zweijährigen belgischen Schäferhündin Lilly nehmen. Er bleibt dem FC Bienwald verbunden. „Ich durfte hier den idealen Amateurfußball erleben. Ich kann mir gut vorstellen, im Verein mal eine andere Funktion zu übernehmen.“

Am Sonntag (15 Uhr) tritt der FC Bienwald Kandel zum letzten Spiel beim Absteiger SV Morlautern an. Zur neuen Spielzeit steht mit dem kosovarischen Juniorennationalspieler Sufjan Aliji vom südhessischen Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach ein weiterer Neuzugang fest. Der 20-Jährige wurde beim Karlsruher SC ausgebildet und wohnt in der Pfalz.