Der nächste schöner Erfolg für den Zeiskamer Galopptrainer Christoph Masser: Der von ihm trainierte neunjährige Wallach Bottleofsmoke belegte am Donnerstag auf der Galopprennbahn in Mannheim in einem Ausgleich IV der Kategorie F über die Steherdistanz von 2500 Metern den zweiten Platz. Im Sattel saß die Münchener Amazone Claudia Fleißner. Die Prämie: 700 Euro.