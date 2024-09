Die Fußball-Landesligisten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim und TSG Jockgrim wollen im Derby am kommenden Montag (19.30 Uhr, in Billigheim) die Trendwende einleiten.

Die Fortuna ist seit drei Ligaspielen sieglos und auf den achten Platz zurückgefallen. Sie holte sich mit dem 2:1-Erfolg im Verbandspokal beim rheinhessischen Bezirksligisten TSV Mommenheim neues Selbstvertrauen. Fortuna-Coach Sebastian Heß: „Wir wollen wieder in die Erfolgsspur zurück. Doch wie meist in einem Derby ist so etwas nicht planbar, es wird nicht einfach gegen eine kampfstarke Elf.“ Bis auf den gesperrten Nick Barenscheer hat er alle Mann an Bord.

Jockgrim quittierte vier Niederlagen in fünf Ligaspielen und steht auf einem Abstiegsplatz. Trainer Martin Kremer: „Ich lege mich nicht auf ein Resultat fest. Ich erwarte, dass die Jungs geschlossen über die volle Distanz an ihre Grenzen gehen. Wenn das dann zu Punkten führt - umso schöner.“

Neben Abwehrchef Marco Wünstel fehlt ihm Kevin Simon nach dem Platzverweis bei der 0:6-Niederlage am vergangenen Samstag in Grünstadt. Jockgrim hat ein Torverhältnis von 3:16.

Das Pokalspiel am 7. August in Jockgrim gewann die Fortuna durch den Treffer von Yusuf Günay in der Nachspielzeit mit 1:0. Im Achtelfinale (25. September) tritt sie in Kandel an.