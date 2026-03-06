Am Sonntag um 10 Uhr gibt Ministerpräsident Schweitzer den Startschuss für den 51. Marathon in Kandel. Wie sich der große Wettbewerb verändert hat.

Der 51. Bienwald-Marathon steht an. Als „Kleinkram“ bezeichnet Organisationschef Markus Poth vom TSV Kandel die Sachen, die in diesen Stunden organisiert werden müssen. Hier mal was abholen, da was von Sponsoren entgegennehmen, dort ein Schild anbringen. Der Getränkewagen wurde schon gestellt, die Dixi-Toiletten angeliefert. Am Samstagnachmittag geht es richtig los: Die Startnummernausgabe öffnet, ab 17 Uhr gibt es die Pasta-Party und Live-Musik für alle bei freiem Eintritt.

Alles nichts zu dem, was am Sonntag ab 10 Uhr folgt: Dann gibt Ministerpräsident Alexander Schweitzer an der Bienwaldhalle den Startschuss zum Marathon und Halbmarathon. Der Zieleinlauf ist im sanierten Bienwaldstadion. Die 2500 Startplätze sind seit Monaten weg.

Transponder an der Startnummer

In den sozialen Medien bieten die Läufer, die aus unterschiedlichen Gründen, krank, verletzt, doch nicht so vorbereitet wie gewünscht, ihre Startplätze an. Poth pflegt diese in das elektronische Zeitnahmesystem ein. Die Transponder, damit von jedem Teilnehmer die Netto-Zeit erfasst wird, sind an den Startnummern angebracht. Früher gab es den Chip im Schuh, der für jeden Teilnehmer einzeln programmiert werden musste. Tagelang saßen sie einst dran.

Vieles hat sich verändert, zum Vorteil für alle Beteiligten. Die Startertüten wurden tagelang gerichtet. Mit Nummer, Flyern von anderen Läufen, Werbegeschenken, Duschgelproben, Riegel. Alles Vergangenheit. Es gibt nur noch die Nummer. Geschenke liegen aus, jeder kann sich bedienen. Über die Hälfte der Teilnehmer hat sich die Nummer zusenden lassen. Eine große Erleichterung auch für die Helfer an der Startnummernausgabe, die am Sonntag ab 7.30 Uhr da sind.

„Es war hauptsächlich das Müllthema, weshalb wir das irgendwann abgeschafft haben. Aber die Transponder an der Startnummer, die Digitalisierung, das ist einfach ,Weltklasse’“, so Poth.

Helfer, die „einfach Bock drauf haben“

Die letztjährige Premiere der Pasta-Party fand eine große Resonanz. Die Nudeln, die auch schon für Sonntag geplant waren, waren danach schon aus. Um Mitternacht haben sie noch organisiert. Auch die Helfer haben sich gleich wieder in Stellung gebracht. An die 250 werden es wieder im Gesamten sein, ein eingespieltes Team. Und alles ehrenamtlich. Poth: „Es macht einfach Spaß, das mit Leuten zu machen, die da einfach Bock drauf haben.“

Wechsel von den Mittelstrecken

Streckenrekorde sind, anhand der Startliste, keine zu erwarten. Vorjahressieger sind keine gemeldet. Im Halbmarathon ist Holger Körner (LG Region Karlsruhe) der Topfavorit. Bei der Winterlaufserie in Rheinzabern lief er auf Rang drei. Vor zwei Jahren war er Vierter in Kandel in 1:08 Stunden. „So um den Dreh sollte es auch wieder sein. Vor zwei Jahren hatten wir da eine gute Gruppe. Falls ich allein sein sollte, will ich aber trotzdem schnell laufen“, sagt der 32-jährige aus Pfinztal, der bis 2020 auf den Mittelstrecken zu Hause war, die 800 Meter in 1:50 Minuten rannte.

Dann wurde es länger. „Die Bestzeiten auf den Mittelstrecken waren ausgereizt, ich stieg in den Beruf ein. Auf den Langstrecken trainiere ich hauptsächlich allein, bin daher flexibel. Früher haben wir alles in der Gruppe gemacht“, erklärt Körner, der beim Energieversorger EnBW im Prozessmanagement arbeitet. Er fand Gefallen am Triathlon, Ligarennen mit den Karlsruher Lemmingen stehen bald an. Nächste Woche geht es ins Trainingslager nach Marbella zum Radfahren. Er freut sich auf Sonntag, hat sich gezielt vorbereitet. „Die Wettkämpfe in Rheinzabern oder Kandel, oder generell in der Pfalz, sind immer top organisiert. Es macht einfach Spaß hier.“