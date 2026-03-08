Der Bienwald-Marathon bringt einige Überraschungen. Wie ein Feuerwehrmann einen Weltrekord knackt und warum die Organisationsleitung allen Grund zur Freude hat.

Begehrtes Utensil neben den Laufschuhen sind am Sonntagmorgen bei den meisten der 2084 Finishern die Handys. Selfies in Siegesposen sind angesagt. Dabei hat der 51. Bienwald-Marathon des TSV Kandel noch nicht begonnen.

Die drei Edesheimerinnen Sarah Fußer, Tanja Weickenmeier-Jung und Julia Reinhardt nehmen den Halbmarathon in Angriff. Für die 39-jährige Fußer ist es ein Wiedereinstieg nach einer halbjährigen Vorbereitung. Weickenmeier-Jung feiert ihre Halbmarathon-Premiere: „Mein Ziel ist es, vor 40 einen Halbmarathon zu laufen, das glückt mir jetzt hoffentlich“, sagt sie voller Freude. Für Reinhardt ist es der zweite Halbmarathon nach einer Laufpause von 15 Jahren. „Ich bin dennoch sehr aufgeregt“, stellt die 34-Jährige fest.

Startnummer in Ebay-Kleinanzeigen

Für Fußer reicht es nicht ganz, unter zwei Stunden anzukommen. Sie überläuft nach 2:04:51 Stunden die Ziellinie. Ihre Freundin Weickenmeier-Jung kommt nach 2:01:20 Stunden an, Reinhardt nach 2:02:28 Stunden. „Super geklappt“, stellen die drei Lauffreundinnen im Ziel fest.

Dank Ebay-Kleinanzeigen hat der Schweriner Rico Badenschier eine Startnummer für den Marathon ergattert. „In den Frühling laufen“, lautet seine Devise. Die Ambitionen artikuliert der 47-Jährige so: „Ich laufe desolate Zeiten“. Er zielt 4:12 Stunden an und schafft die 42,195 Kilometer in 4:14:14 Stunden. Ziel erreicht. „Schön war’s“, stellt er fest.

Pfalzmeisterin im Marathon: Verena Becker vom TV Lemberg erreicht nach 3:28:30 Stunden die Ziellinie im Bienwaldstadion. Foto: Diana Elig

Die Sieger und die Pfalzmeister

Als er ankommt, sind die Cracks bereits geduscht. Tobias Gröbl von der LG Zusam kommt nach 2:23:47 Stunden ins Ziel und erhält tosenden Applaus der zahlreichen Zuschauer im Bienwaldstadion. „Perfekte Laufbedingungen, ich hab hinten raus etwas abgebaut“, sagt der 43-jährige Crosslauf-Meister von 2012. Mit weniger als eine Minute Rückstand wird Lennart Nies vom TV Maikammer, der lange führte, Zweiter mit 2:24:33 Stunden. Er ist Pfalzmeister. „Ich bin’s offensiv angegangen“, stellt er fest. Paul Carlier aus Belfort in Frankreich wird Gesamtdritter in 2:38:42 Stunden. Die schnellsten Frauen: Silvia Felt von Weinheim-Trails in 3:00:56 vor Charlotte Holly aus Bonn (3:08:55) und Simone Stegbauer aus München (3:09:38). Verena Becker holt sich den Pfalzmeister-Titel bei den Frauen.

Die Zahnärztin im Dress des TV Lemberg läuft nach 3:28:30 Stunden ins Ziel. „Ich bin Trainingsweltmeisterin, meine Zeit ist ganz ok, auch wenn ich hätte schneller laufen können“, sagt sie.

Weltrekord um 46 Minuten verbessert

Dann wäre da noch ein Weltrekord zu verkünden, der ebenso skurril wie sportlich herausragend ist: Der 44-jährige Speyerer Berufsfeuerwehrmann Lars Kegler läuft bei frühlingshaften Temperaturen in Sportkleidung mit Atemschutzmaske den Halbmarathon so schnell wie vor ihm noch niemand unter diesen Bedingungen. Die Weltrekordzeit: 1:35:38 Stunden. Der bisherige Rekord eines Briten lag bei 2:21:27 Stunden. Da ist der Angehörige der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mal um 46 Minuten schneller gelaufen. „Kein einziger Einbruch“, stellt er fest. Fünf Flaschen Atemluft hat er verbraucht. „Ich bin mehr als 80 Marathons gelaufen, da wollte ich mal was Neues machen“, freut sich der Sportler.

Weltrekord: Berufsfeuerwehrmann Lars Kegler. Foto: Diana Elig

Was macht ein 80-Jähriger am Sonntagmorgen? Er läuft Halbmarathon. Hans-Günter Siegeris aus Pfaffenweiler bei Freiburg finisht in 2:11:34 Minuten. Er gehört zu den Urgesteinen beim Bienwald-Marathon. „Ich bin ein Jahr älter geworden und schneller gelaufen als vergangenes Jahr“, freut sich der Weltmeisterschaftssechste über 10.000 Meter seiner Altersklasse von 2012 im australischen Perth. Dass er nächstes Jahr wieder hinter der Startlinie stehe, das sehe außer Frage. „Vorausgesetzt, ich bleibe gesund.“

Halbmarathon: Holger Körner und Sophia Wunsch

Den Halbmarathon gewinnt der für die LG Region Karlsruhe startende Holger Körner in 1:08:09 Stunden vor Sebastian Pieczarek, einem gebürtigen Rastatter, jetzt in der Schweiz wohnend (1:10:14), und Fabian Fiedler aus Bad Kreuznach (1:10:23). Schnellste Frau wird Sophia Wunsch aus Karlsruhe (1:14:50) vor Jule Vetter aus Tübingen (1:15:51) und Samira Schnüringer aus Einsiedeln in der Schweiz (1:16:05).

Der 51-jährige Markus Wagner aus Donsieders ist für den Marathon gemeldet, entschließt sich aber, die Halbdistanz zu laufen. „Zu wenig Umfang trainiert“, sagt er. Und freut sich, unter den Finishern zu sein.

2084 Männer und Frauen im Ziel

Insgesamt schnürten 1579 Halbmarathonis die Laufschuhe, davon 529 Frauen. Die volle Marathondistanz finishten 102 Frauen und 403 Männer. 2084 Läuferinnen und Läufer erreichten das Ziel. „Unsere Veranstaltung war innerhalb von anderthalb Monaten ausgebucht“, freute sich Markus Pohl vom TSV Kandel. Mehr als 250 Helfer vom Verein sorgten für den reibungslosen Ablauf.