Nach dem letzten Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga will sich der FC Bienwald Kandel bei seinen Unterstützern bedanken. Der Zuschauerzuspruch ist immens.

Zum Abschluss ein Fest: Nach dem letzten Heimspiel der Fußball-Verbandsliga-Saison am Samstag (16 Uhr) gegen Alemannia Waldalgesheim lädt der FC Bienwald zu Freigetränken und Grillspezialitäten ein. Ein Dankeschön für den größten Zuschauerzuspruch seit Vereinsgründung. Alleine zu den beiden Derbys und den zwei Verbandspokalspielen kamen über 3000 Zuschauer.

Sportlich geht es um einen versöhnlichen Abschluss, die Kandeler möchten die Negativserie von zuletzt fünf Niederlagen beenden. Trainer Christian Liginger bekräftigt: „Die Rückrunde ist sicher nicht so verlaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Dennoch werden wir die Saison als Aufsteiger mit vielen neuen, jungen Talenten auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Das hätte im vergangenen Sommer jeder unterschrieben.“

Vor der Partie wird Stadionsprecher Hans Schönborn zahlreiche Spieler verabschieden. Für die Saison 2026/27 ist ein Umbruch mit einer weiteren Verjüngung des Kaders angesagt.