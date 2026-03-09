Das Motorrad der Polizei, er auf dem Fahrrad, hinter ihm der Halbmarathon-Führende. Dennis Bachmann erzählt, warum es klug ist, als Begleiter gut vorbereitet zu sein.

„Du hast einen Platten“, sagt einer. Mir fährt der Schreck in die Glieder. Ein Glück, es war nur ein Spaß. In wenigen Minuten startet der Bienwald-Marathon des TSV Kandel. Auf dem Fahrrad werde ich vor den Halbmarathonis losfahren.

Da ich es nicht das erste Mal mache, weiß ich: Man muss vorbereitet sein. Streckenführung? Kenne ich aus dem Effeff. Das Starterfeld: Holger Körner (LG Region Karlsruhe) ist mein Favorit. Er sagte mir, sein Tempo laufen zu wollen, etwa 3:12 Minuten pro Kilometer. Und wie er das tut. Nach zwei Kilometern hat er schon 100 Meter Vorsprung. Vor mir sind noch das Führungsfahrzeug mit der Uhr, was später auf die Marathonstrecke wechseln wird, und das Polizeimotorrad. Mit dem Beamten habe ich mich abgesprochen. Ich fahre gut 20 Meter vor dem Feld, er 20 Meter vor mir. Ich darf keinen Windschatten geben und keine Verpflegung reichen.

Der erste Stimmungshotspot

Nach sieben Kilometern am Naturfreundehaus: ein erster Stimmungshotspot. Bevor es einsam wird. Wir biegen ab auf die große Kreisstraße. Für Holger Körner heißt das: Motorrad, Fahrrad, eine Straße, viele Bäume. Sonst nichts. Nach zehn Kilometern an der Kreuzung: eine Verpflegung und ein paar Zuschauer. Dann wieder nichts. Zwei Kilometer später: der Wendepunkt. Es geht wieder zurück. „Jetzt siehst du gleich wieder Menschen“, rufe ich dem Führenden zu. Keine Ahnung, ob er das gehört hat, er soll rennen.

Jetzt wird’s eng

Mit gut zwei Minuten Abstand kommt eine Verfolgergruppe mit meinen Kumpel Michael und Simon entgegen, sie sehen locker aus. Wieder an der Kreuzung: Einige Zuschauer sind gekommen, die Partyversion des Italo-Klassikers „Sarà perché ti amo“ scheppert aus den Boxen. Immer mehr Läufer kommen entgegen. Ich komme ins Grübeln. Der Weg, in den wir gleich einbiegen, ist kaum breiter als eine Straßenhälfte. Spätestens jetzt bewahrheitet sich: Man sollte den Job wirklich schon mal gemacht haben und einigermaßen sicher auf dem Rad sitzen. Manche Läufer nutzen die ganze Straße. Die Polizei macht den Weg frei, Handzeichen, hupen. Ich unterstütze nach Kräften.

Jetzt wird es richtig eng. Manche sind unaufmerksam, machen Bilder mit dem Handy. Der Polizist muss kurz die Geschwindigkeit drosseln, um keinen Unfall zu riskieren. Ich weiche vorsichtshalber auf den Waldboden an der Seite aus. Denn Holger kommt auch immer näher. „Schneller, schneller!“, schreie ich nach vorne. Es geht noch mal gut. Hauptsache er muss sein Tempo nicht ändern. Er sieht gut aus, nimmt die Anfeuerungen auf.

Holger bleibt stark

Nach dem Naturfreundehaus sind wir wieder allein. Bei 18 Kilometern stehen Kinder und trommeln auf einen Blecheimer. Holger muss mal stöhnen, aber er bleibt stark. Vor dem Stadion schert das Motorrad aus, ich übernehme die letzten Meter. Ich fahre noch ein paar Meter auf der Tartanbahn mit und lasse den Führenden dann alleine. Er ist schon tausende Stadionrunden gelaufen.

1:08:09 Stunden sind auf der Uhr, als Holger Körner die Ziellinie erreicht. Er kommt gleich zu mir: „Vielen Dank, Dennis.“ Michael und Simon kommen auch. Zwei weitere von Hunderten glücklichen Menschen, die nach und nach bei Traumwetter ins Bienwaldstadion einlaufen. Sie sind Finisher.