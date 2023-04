Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 100 Meter Lagen der Frauen beginnt am Sonntag um 9 Uhr der 18. Bienwald-Cup des SC Wörth. Elf Läufe sind im Hallenbad angesetzt. Sinja Reisch und Lena Schof, SC-Mädchen des Jahrgangs 2011, sind zwei Wochen nach ihren Antritten bei „Start in den Herbst“ in Speyer im vierten Lauf an der Reihe.

Mathilde Riether vom SC war in Speyer Jahrgangsbeste 2008 über 100 Meter Schmetterling. Erste Plätze erreichten auch Jonas Schmith vom SC Wörth, Pius Klempel, Maya Franke, Luisa